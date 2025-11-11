Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
В России впервые отправили в суд дело по статье о нарушении военного положения
Останкинский суд Москвы 19 ноября впервые рассмотрит материал об административном правонарушении, протокол составлен в отношении жителя столицы за нарушение военного положения, следует из документов дела.
Как указано документах, это первое привлечение к административной ответственности по этой статье в Московском регионе. Мужчине вменяют ст. 20.5.1 КоАП РФ (нарушение режима военного положения), что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей (на должностных лиц – от 1 до 2 тыс. рублей) или административный арест на срок до 30 суток, передает ТАСС.
Напомним, военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в случае агрессии против страны или непосредственной угрозы агрессии.
Ранее в Кирове 14-летнюю девочку впервые привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы ПВО, на ее родителей составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.