Нацбанк Украины сообщил от отсутствии финансирования из США в 2025 году

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным НБУ, деньги на Украину поступали от европейских стран, стран G7, а также из Великобритании, Канады, Японии. Кроме того, были поступления от МВФ и Всемирного банка. США в этом списке нет, передает ТАСС.

Отмечается, что ранее Украина тратила деньги, которые ей поступали от международных партнеров и США, на выплаты госслужащим и различных социальных пособий.

Из-за прекращения программ USAID Украина не получила около 2,9 млрд долларов.

Украина, однако, фактически продолжает получать деньги от США через фонд Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), куда администрация Джо Байдена внесла 20 млрд доллара в рамках кредита, который компенсируется за счет процентов с замороженных российских активов. В 2025 году из этого фонда Киеву выделили более 3,5 млрд долларов, полный объем 20 млрд долларов планируется передать в первом полугодии 2026 года.

В настоящее время США не имеют контроля над фондом F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.