В ДТП с тремя автомобилями под Орлом погибли шесть человек

В результате столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и легкового автомобиля на трассе в Орловской области погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей на трассе Орел – Тамбов в Свердловском районе Орловской области, передает ТАСС.
Согласно предварительным данным, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, который перевозил щебень. После первоначального удара грузовик по инерции протаранил легковой автомобиль.
Ранее в аварии с маршрутными такси, легковой машиной и трамваем в Туле погибли четыре человека.
Источник сообщил, что причиной аварии стал сход трамваев с рельсов.
По факту происшествия возбудили два дела.