В Туле завели второе дело после аварии с трамваем на мосту

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», указали в ведомстве, передает ТАСС.

До этого по факту аварии возбуждали дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Между тем министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин уточнил, что число пострадавших в аварии увеличилось до 22 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

В больницах находятся 13 человек, амбулаторно помощь получили девять человек.

Напомним, в ДТП с маршрутными такси, легковушкой и трамваем в Туле погибли четыре человека, оно случилось рано утром на Пролетарском мосту. Источник сообщал, что авария произошла из-за схода трамваев с рельсов.