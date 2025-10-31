Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
В Туле завели второе дело после аварии с трамваем на мосту
Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено после аварии с трамваем в Туле, где погибли четыре человека, сообщили в региональном управлении МВД.
Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», указали в ведомстве, передает ТАСС.
До этого по факту аварии возбуждали дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Между тем министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин уточнил, что число пострадавших в аварии увеличилось до 22 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
В больницах находятся 13 человек, амбулаторно помощь получили девять человек.
Напомним, в ДТП с маршрутными такси, легковушкой и трамваем в Туле погибли четыре человека, оно случилось рано утром на Пролетарском мосту. Источник сообщал, что авария произошла из-за схода трамваев с рельсов.