    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    28 октября 2025, 07:07 • Новости дня

    В России предложили не засчитывать в срок службы в армии время в самоволке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Время отсутствия военнослужащего без уважительных причин теперь не будут засчитывать в срок службы, если оно превышает двое суток, такое предложение одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

    Комиссия одобрила предложение не засчитывать в срок военной службы по призыву период, когда военнослужащий находится в самовольной отлучке более двух суток, передает ТАСС.

    Эта мера отразится на расчете срока службы для срочников и призвана усилить ответственность военных за нарушения дисциплины.

    Ранее в срок службы по призыву не включалось время самовольного отсутствия только при длительности, превышающей 10 суток. Теперь этот порог снижен до двух суток, что приводит нормы Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в соответствие с требованиями статьи 337 УК РФ, предусматривающей ответственность за самовольное оставление части более чем на двое суток.

    «Таким образом, законопроект фактически снижает порог продолжительности отсутствия военнослужащего без уважительных причин, после которого это время перестает засчитываться в срок военной службы, что, вероятно, направлено на повышение дисциплины и ответственности», – заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Ранее жителя Сахалина, покинувшего подразделение в зоне СВО, и задержанного через полтора года, осудили за самовольное оставление части.

    До этого в Госдуме предлагали увеличить сроки лишения свободы освобожденным от уголовного наказания за дезертирство или уклонение от службы.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    26 октября 2025, 09:52 • Новости дня
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров во время испытательного полета, продолжавшегося около 15 часов, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении испытательного полета крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает РИА «Новости». По словам Герасимова, испытание состоялось 21 октября. Он сообщил, что основное отличие нынешних испытаний от предыдущих заключалось в осуществлении многочасового полета, за который ракета преодолела дистанцию в 14 тыс. километров, и подчеркнул: «Это не предел».

    Герасимов отметил, что вся дистанция была покрыта за счет работы ядерной силовой установки. Полет, по его данным, продолжался около 15 часов. Он также сообщил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют использовать его с гарантированной точностью для поражения высокозащищенных целей на любых расстояниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил. Президент поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Глава государства отметил достижение задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    26 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»

    Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели

    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Буревестник» отличается необычной ядерной установкой, позволяющей ей находиться в воздухе несколько суток перед нанесением удара по цели, передает Reuters.

    Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.

    Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.

    Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.

    Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.

    Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.

    25 октября 2025, 11:57 • Новости дня
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы FPV-дрона «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности сразу после ядерных ударов, реализовав возможность управления техникой без выхода наружу, сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    Российские специалисты разработали сценарии применения FPV-дрона «Судного дня» для мониторинга загрязнения окружающей среды после ядерных ударов, сообщает ТАСС. По словам Кузякина, дрон входит в проект «Хруст» и предназначен для работы в интересах гражданской обороны и Минобороны России.

    Кузякин отметил: «Вопреки стереотипам, обмен ядерными ударами не приведет к мгновенной гибели сразу всех. Как раз наоборот, большинство на планете вряд ли заметит, что где-то кто-то применил ядерное оружие. Сразу не заметит. Но в течение считанных недель радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами, образовавшимися над эпицентрами взрывов, будет разнесена по планете». Также он указал, что опирался на выводы изучения радиоактивного следа Чернобыльской аварии.

    По словам Кузякина, в первые часы после ядерных взрывов уровень радиации остается высоким, а информация о его распределении крайне необходима для организации эвакуации, создания пунктов временного пребывания, прокладки маршрутов для техники и людей. Он подчеркнул, что картина заражения может быстро меняться, а значит, особенно важны мобильные средства дистанционного зондирования.

    Генконструктор добавил, что модифицированная система «Хруст» позволяет использовать дроны из любой бронетехники, не требуя выхода пилота на улицу даже во время движения, например, при сопровождении эвакуационных групп. Время полета дрона составляет до двадцати минут, а дальность работы – от 500 метров в зонах сплошного заражения до двух километров в зонах переменного заражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование Вооруженных сил Польши сообщило о передаче специального сигнала так называемой «радиостанцией Судного дня» после падения беспилотного летательного аппарата на территории страны. Российские морские дроны позволяют создавать угрозу для ВСУ и заставляют украинские силы чувствовать себя неуютно в морских акваториях. В России провели испытания системы купольной связи между двумя беспилотниками, что открывает новые возможности для координации их работы.

    27 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    С авианосца ВМС США «Нимиц» рухнули в море вертолет и истребитель
    С авианосца ВМС США «Нимиц» рухнули в море вертолет и истребитель
    @ Mc3 Maxwell Orlosky/Planetpix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Южно-Китайском море 26 октября истребитель F-18 Super Hornet и вертолет Seahawk, приписанные к авианосцу USS Nimitz рухнули при выполнении задач, сказано в сообщении Военно-морского института США.

    «Примерно в 14.45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США, приписанный к «Боевым кошкам» 73-й вертолетной морской ударной эскадрильи, упал в водах Южно-Китайского моря во время выполнения рутинных операций с авианосца», – приводится заявление Тихоокеанского флота США.

    Там добавили, что поисковики обнаружили всех трех членов экипажа, все живы.

    Однако менее чем через час, в 15.15, двухместный Super Hornet так же рухнул в море при вылете с авианосца.

    «Оба члена экипажа успешно катапультировались и были благополучно извлечены поисково-спасательными силами», – сообщили военные.

    Оба инцидента и их причины уже расследуются, добавили в Военно-морском институте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в апреле произошел инцидент с падением истребителя F/A-18E Super Hornet, как потом стало известно в связи с атакой хуситов и маневром авианосца в Красном море, пострадал один член экипажа. В мае еще один истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море.

    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    27 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    Китай обратил внимание на испытание Россией «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин обратил внимание на испытания Россией крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге в понедельник подтвердил, что Пекин следит за публикациями о проведенных Россией испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, передает РИА «Новости».

    По его словам, Китай обратил внимание на соответствующие сообщения.

    Президент США Дональд Трамп назвал неуместным заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    26 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Медведев поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем.

    Медведев поздравил «всех друзей России» с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем и боевой частью, передает ТАСС.

    Зампред Совбеза опубликовал поздравление на английском языке в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ракету «Буревестник» гарантией равной безопасности в мире.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете ракеты «Буревестник» на расстояние 14 тыс. километров.

    Владимир Путин поручил определить возможные способы применения этой ракеты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уникальность системы «Буревестник» заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    27 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в рядах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотни тысяч солдат дезертируют со своих постов: истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «С начала войны на Украине было возбуждено 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует всей численности немецкого бундесвера. <...> Из известных случаев почти 60 тыс. касаются дезертирства в узком смысле, а остальные классифицируются как самовольное оставление части», – пишет Berliner Zeitung.

    Газета напоминает, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в попытках что-то изменить попытался заманить в армию пряником, но вернулись только 29 тыс. солдат. Тогда Зеленский принялся за кнут, но генералы говорят, что и наказаний не достаточно для решения проблемы.

    «Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, нечеткий график службы, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжелым потерям», – перечислило издание причины массового дезертирства в рядах ВСУ.

    Принудительная мобилизация для украинцев – еще одна боль и проблема. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят, не обучены и не готовы к войне, вынуждены носить военную форму.

    «То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться. Усталость от службы, кстати, одна из самых частых причин побега из армии», – указывает издание.

    Газета пишет, что добровольцы теперь сравнивают себя с рабами, запертыми в бессрочной военной службе по законам военного времени. Это подрывает моральный дух и усиливает чувство несправедливости. При этом миллионы мужчин живут обычной жизнью, уклоняясь от военной службы за счет широко распространенной системы коррупции, резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Военнослужащие ВСУ, находясь в отпуске, помешали сотрудникам военкомата мобилизовать жителя Днепродзержинска, вмешавшись в ситуацию на месте. Рынок уклонения от мобилизации на Украине превысил 5 млрд долларов.

    26 октября 2025, 18:31 • Новости дня
    Володин заявил о значении «Буревестника» для мировой безопасности

    Володин назвал ракету «Буревестник» гарантией равной безопасности в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшая крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой призвана значительно повысить обороноспособность России и укрепить международные гарантии безопасности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Вячеслав Володин в Max особо подчеркнул стратегическую значимость появления «Буревестника» как для обороны России, так и для глобальной безопасности.

    «Событие! Значимость которого огромна», – отметил Володин.

    По его словам, новая разработка станет важным фактором укрепления обороноспособности и защиты суверенитета России, а также внесет вклад «в соблюдение принципа равной и неделимой безопасности в мире». Он отметил, что появление «Буревестника» – это шаг к укреплению баланса сил.

    Володин выразил отдельную благодарность разработчикам и испытателям ракеты, подчеркнув, что «на протяжении многих лет работали над проектом и обеспечили его успешную реализацию». Председатель Госдумы заявил, что создание такой системы стало возможным благодаря целеустремленности и профессионализму российских специалистов.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров за время испытательного полета.

    Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

    Президент России отметил, что важнейшие задачи по испытаниям этой ракеты завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    26 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Ямполя на краснолиманском направлении ДНР близится к завершению, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По словам Герасимова, соединения и воинские части группы продолжили успешное наступление, и операция по взятию Ямполя находится на финальной стадии.

    Президент Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства провел совещание вместе с начальником Генштаба и командующими объединенных группировок, участвовавших в спецоперации на Украине. На встрече подробно обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

    Герасимов также сообщил о продвижении группировки «Север» в Харьковской области. За последние две недели российские военные успешно продвинулись в южной части Волчанска, на данный момент освобождено более 70% города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО. Власти ДНР сообщили о прорыве обороны украинских войск в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    27 октября 2025, 23:25 • Новости дня
    При освобождении Тихого часть солдат ВСУ сдались из-за листовок

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Север» провели успешную операцию по освобождению Тихого, где часть украинских бойцов сдалась в плен, прочитав листовки ВС России.

    Освобождение населенного пункта Тихое в Харьковской области проведено бойцами 136-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север».

    После предварительного залистования местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, сообщает Минобороны России.

    Как рассказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Баку», противник не ожидал российских солдат, бежал, а свои же добивали их FPV-дронами, что подтверждают кадры объективного контроля.

    «Проводили залистовывания местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», – добавил «Баку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Минобороны сообщило, что солдаты ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого.

    28 октября 2025, 00:35 • Новости дня
    В Минобороны заявили о применении авиацией новых тактических приемов

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные армейской авиации применяют новые тактические приемы и технические разработки в ходе спецоперации, заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

    «Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов», – приводит ТАСС слова Борисикова.

    В оборонном ведомстве отметили, что сейчас ведется обновление вертолетного парка, авиационным подразделениям поставляют вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие в мире серийные транспортные вертолеты Ми-26Т2В и модификации Ми-8.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летчик Су-34 рассказал, что за время СВО изменились самолеты, тактика и цели. Ростех сообщал, что Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО. кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем новый Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации.

    28 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Правительство предложило законопроект об однократном получении жилья военными

    Правительство предложило закрепить однократное получение жилья военными

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие смогут претендовать на жилье или средства для его приобретения только один раз, за исключением случаев, связанных с улучшением жилищных условий, говорится в законопроекте правительства России, внесенном на рассмотрение в Госдуму.

    Согласно

    документу, размещенному в электронной базе Госдумы, военнослужащие имеют право получить жилье или денежные средства на его покупку и строительство однократно. За исключением случаев улучшения жилищных условий.

    Законопроект призван способствовать исполнению постановления Конституционного суда России и устранять правовую неопределенность в вопросах  предоставления жилья военнослужащим, которые уже получали жилье от государства в составе семьи других граждан, поясняет ТАСС.

    Документ также уточняет порядок и условия улучшения жилищных условий во время военной службы. Теперь такими основаниями могут быть вступление в брак, рождение или усыновление ребенка. В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера призвана поддержать институт семьи, улучшить демографическую ситуацию и повысить уровень социальных гарантий, а также сделать военную службу привлекательнее.

    Еще один параграф касается определения учетной нормы площади жилого помещения для признания военнослужащего нуждающимся – теперь она составит 15 кв. м на человека. До этого размер нормы определялся органом местного самоуправления в выбранном населенном пункте. По мнению авторов документа, это позволит создать одинаковые условия доступа к жилью независимо от региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. В октябре меры поддержки ветеранам СВО предложено расширить на действующих военных с инвалидностью.

