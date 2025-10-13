Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Военного осудили за самовольное оставление части в ДНР
Южно-Сахалинский гарнизонный суд вынес приговор жителю Сахалина, который покинул подразделение в зоне СВО и был задержан спустя полтора года, сообщили в пресс-службе инстанции.
Суд установил, что 6 февраля 2024 года военнослужащий самовольно покинул расположение своей части, находившейся в зоне проведения специальной военной операции в ДНР, передает РИА «Новости».
Его задержали 25 июля 2025 года в селе Троицкое Анивского района Сахалина сотрудники военной комендатуры Южно-Сахалинска.
Мужчину признали виновным в самовольном оставлении части или места несения службы и приговорили к семи годам и шести месяцам строгого режима.
Такое решение связано с тем, что мужчина ранее уже имел судимость и за ним признан опасный рецидив преступлений.
Сахалинца взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Ранее в Госдуме предложили увеличить сроки лишения свободы освобожденным от уголовного наказания за дезертирство или уклонение от службы.