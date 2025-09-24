Наказание за дезертирство бывшим заключенным предложили ужесточить

Tекст: Ирма Каплан

Правительство России направило в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для освобожденных от уголовного наказания лиц в случае дезертирства и уклонения от службы, передает ТАСС.

«Реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект № 1024060-8 предлагает увеличить сроки лишения свободы за дезертирство в период мобилизации, военного положения или военного конфликта до 10–20 лет для лиц, получивших условное освобождение или приостановление уголовного дела по ходатайству командования.

Согласно документу, самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин от двух до десяти суток будет наказываться лишением свободы от двух до шести лет. За оставление части от десяти суток до месяца предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а за срок более месяца – от семи до 12 лет.

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, включая симуляцию болезни, также будет караться сроком от семи до 12 лет для бывших заключенных.

Как указано в в пояснительной записке, поправки направлены на обеспечение дисциплины и ответственности среди военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Министерстве обороны рассказали о применении электронных повесток во время осеннего призыва. Также Минобороны сообщило, что призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета.