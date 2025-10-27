Журналист Синочкин умер в Петербурге на 69-м году жизни

Журналист Дмитрий Синочкин умер в Петербурге на 69-м году жизни

Tекст: Денис Тельманов

О смерти Дмитрия Синочкина сообщили его коллеги на сайте журнала «Пригород», передает ТАСС.

Отмечается, что последний год жизни он боролся со сложным заболеванием, не прекращая при этом работать – писать статьи и авторские колонки, анализировать и следить за событиями в сфере недвижимости.

По словам коллег, Синочкин был известным экспертом по недвижимости и вопросам градостроения в Петербурге. Судя по открытым источникам, ему было 68 лет.

Синочкин работал главным редактором журнала «Пригород» и шеф-редактором портала «Недвижимость и Строительство Петербурга». Его статьи публиковались в таких изданиях, как «Ижорец», «КоммерсантЪ-СПб», «Деловой Петербург» и «Ведомости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым. Журналист Дмитрий Сараев погиб при ранении в «Крокусе». Писатель Евгений Чижов скончался на пятьдесят девятом году жизни.