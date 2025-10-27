Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Журналист Синочкин умер в Петербурге на 69-м году жизни
Журналист Дмитрий Синочкин умер в Петербурге на 69-м году жизни
В Петербурге на 69-м году жизни умер журналист и эксперт по недвижимости Дмитрий Синочкин, продолжавший работать, несмотря на тяжелую болезнь.
О смерти Дмитрия Синочкина сообщили его коллеги на сайте журнала «Пригород», передает ТАСС.
Отмечается, что последний год жизни он боролся со сложным заболеванием, не прекращая при этом работать – писать статьи и авторские колонки, анализировать и следить за событиями в сфере недвижимости.
По словам коллег, Синочкин был известным экспертом по недвижимости и вопросам градостроения в Петербурге. Судя по открытым источникам, ему было 68 лет.
Синочкин работал главным редактором журнала «Пригород» и шеф-редактором портала «Недвижимость и Строительство Петербурга». Его статьи публиковались в таких изданиях, как «Ижорец», «КоммерсантЪ-СПб», «Деловой Петербург» и «Ведомости».
