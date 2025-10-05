В Москве простились с главным редактором «Вечерней Москвы» Куприяновым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Церемония прощания с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым состоялась на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС. Проститься с ним пришли десятки коллег, друзей и близких. Куприянов скончался 2 октября на 75-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Павел Гусев, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец», в ходе церемонии отметил: «Саша был уникальным человеком в нашей журналистской среде, потому что он, прежде всего, относился к своей деятельности очень серьезно». Он также подчеркнул умение Куприянова создавать творческие коллективы разных изданий.

Заммэра Москвы Александр Горбенко напомнил, как Куприянов возродил газету «Вечерняя Москва», вернув «Вечорку» городу. По его словам, Куприянов посвятил журналистике почти 50 лет, так и не уйдя на спокойную пенсию, и умер на рабочем посту.

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, поблагодарил редактора за служение Москве, отметив его вклад в донесение информации до жителей города простым языком. Генеральный директор «Вечерней Москвы» Георгий Рудницкий признался, что до сих пор сложно говорить о Куприянове в прошедшем времени, и пообещал продолжать его дело.

Первый заместитель главного редактора издания Александр Шарнауд отметил, что Куприянов всегда сравнивал редакцию с кораблем, и теперь, когда капитана не стало, созданный им «корабль» остался в идеальном состоянии. Главный редактор «Аргументов и фактов» Михаил Чкаников назвал его смерть колоссальной потерей для всей журналистики, особенно для печатных СМИ.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, заявил, что «Вечорка» потеряла лучшего главного редактора. В завершение церемонии память Александра Куприянова почтили минутой молчания.

Куприянов родился 31 июля 1951 года, окончил Хабаровский государственный педагогический университет, работал в ряде крупнейших российских изданий. С 2011 года он возглавлял «Вечернюю Москву». Куприянов был удостоен ордена Дружбы, ордена «Знака почета», а также звания заслуженного работника культуры РФ за большие заслуги в развитии отечественных СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов скончался в возрасте 75 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.