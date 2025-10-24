Белоусов поздравил военных с освобождением Дроновки в ДНР

FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева

Tекст: Вера Басилая

Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

