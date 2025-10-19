  • Новость часаРоссийские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»
    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР
    Медведев рассказал об испытаниях перспективных вооружений
    Эксперт оценил появление офиса полиции Таджикистана в Москве
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    МИД: На Украине разворовано полмиллиона единиц оружия
    Колумбия потребовала от США ответа за ракетный удар по рыбацкой лодке
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    33 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    28 комментариев
    19 октября 2025, 12:18 • Новости дня

    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку

    Минобороны сообщило об освобождении Чунишино в ДНР и запорожской Полтавки

    Tекст: Вера Басилая

    В результате активных наступательных действий подразделения ВС России взяли под контроль Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

    В районах Торецкого, Гришино, Новогригоровки, Новопавловки, Димитрова, Вольного, Новониколаевки и Красноармейска в ДНР поражены подразделения ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые, егерские и штурмовые бригады. Сообщается, что потери украинских формирований достигли до 485 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в Сумской области. На Харьковском направлении были уничтожены подразделения тяжелой механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери которых превысили 210 военнослужащих, а также техника, включая бронированные машины, автомобили и самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 230 украинских военнослужащих, танк, две бронированные машины, 28 автомобилей, артиллерийское орудие, 11 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, уничтожив до 205 военнослужащих противника, два танка, бронетехнику, в том числе произведенную в США, и несколько складов боеприпасов.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка (Запорожская область), Алексеевка и Приволье (Днепропетровская область).

    По данным источника, противник потерял более 380 военнослужащих, четыре бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад материальных средств.

    Подразделения группировки войск «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово, Садовое (Херсонская область), а также Павловка и Малая Токмачка (Запорожская область). Уничтожены более 90 украинских военных, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, станции радиолокации и радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

    В сообщении отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах.

    Ранее российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

    Минобороны сообщило об освобождении Плещеевки в Донецкой народной республике.

    ВС России освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

    19 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    @ Роменська Міська Рада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиационного удара в районе Красноармейска был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, занимавшийся вопросами связи и кибербезопасности, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

    По его словам, российские войска ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова ударом фугасной авиационной бомбы, передает Lenta.ru.

    «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», – написал военкор.

    Также он подчеркнул, что украинские войска связи и кибербезопасности получают поддержку сразу от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ ударом ФАБ в ДНР и Харьковской области. ВКС России также нанесли удар ФАБ по взводу ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    19 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Российский боец без оружия уничтожил двух украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецкой народной республике российский боец с позывным «Перс» сумел ликвидировать двоих противников, оказавшись без автомата после атаки дрона, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец.

    По его словам, российский военнослужащий с позывным Перс сумел ликвидировать двух украинских бойцов в ДНР, несмотря на то что остался без оружия, сообщает РИА «Новости». Боец рассказал, что после атаки украинского FPV-дрона автомат Перса оказался прижат броней, и ему пришлось перемещаться в другое укрытие. Когда боец дошел до блиндажа, он заметил двух украинских военных и, чтобы сблизиться, притворился своим, сказав: «Хлопцы, я свой». Украинские бойцы впустили его, после чего «Перс» нанес удар ножом одному в шею, забрал автомат и ликвидировал второго противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу в рукопашном бою над бойцом ВСУ. Штурмовик описал рукопашную схватку, которая произошла в окопе у Александрополя. Российский танкист взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    17 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении эшелона и ПВО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Сумской области были уничтожены позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, позиции противовоздушной обороны, полевые склады с горюче-смазочными материалами и эшелон с техникой Вооружённых сил Украины были уничтожены ударами в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил, что ударам подверглись склады и пункты логистики, включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом, а также точки сосредоточения транспортных средств. Кроме того, были поражены позиции и узлы ПВО в приграничной полосе.

    Лебедев отметил, что удары также пришлись по полевым складам с горюче-смазочными материалами. О подробных последствиях и возможных потерях с украинской стороны информации пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье под Запорожьем уничтожило операторов дронов ВСУ. Подполье в Чернигове взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ. Подполье в Кривом Роге нанесло удар по самолетам НАТО.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (8)
    19 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара по Славянску в ДНР были уничтожены склады с вооружением, позиции техники и укрытия для украинских войск, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в результате удара по Славянску, находящемуся под контролем украинских военных, были уничтожены склады, техника и укрытия Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье нанесло удар по натовским самолетам в Кривом Роге.

    Комментарии (4)
    18 октября 2025, 19:05 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбили шесть украинских БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение четырех часов были сбиты шесть беспилотников самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что «18 октября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Брянской области».

    Ранее Минобороны сообщили, что пять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО ночью сбили 41 беспилотник над различными регионами страны и акваторией Черного моря. ПВО также уничтожили 29 украинских беспилотников в российских регионах.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 1500 человек и десятки единиц техники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потери украинских войск за сутки в ходе спецоперации составили более 1500 человек, уничтожено множество техники и складов боеприпасов, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение украинским формированиям в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям механизированной и пехотной бригад ВСУ в районах Волчанска и Дергачей. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

    В ДНР подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Плещеевка. Потери ВСУ на этом направлении – до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в ДНР. Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

    На Запорожском и Днепропетровском направлениях группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, РСЗО и артиллерийское орудие западного производства.

    На участках ответственности группировки «Днепр» потери ВСУ составили свыше 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям ВПК, центру подготовки операторов дронов и мастерским по производству БПЛА, радиолокационной станции ПВО и пунктам временной дислокации ВСУ в 156 районах.

    Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 877 беспилотников, 633 зенитных комплекса, 25 557 танков и бронемашин.

    Ранее в субботу Минобороны сообщало, что ВС России установили контроль над Плещеевкой в ДНР. До этого российская армия освободила Тихое и Песчаное в Харьковской области, и Приволье в Днепропетровской области.

    До этого ВС России освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 23:50 • Новости дня
    ВСУ после реформы недосчитались операторов дронов

    Tекст: Ирма Каплан

    На Украине заметили снижение числа операторов беспилотников при сохранении производства дронов, что связывают с неэффективностью военной реформы и потерями на фронте, рассказали в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, причиной такого положения стали неэффективные реформы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и результативная работа российских дронов, передает ТАСС.

    Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос подверг критике реформы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что провал на фронте объясняется низкой укомплектованностью и неподготовленностью личного состава бригад, а также неспособностью командования принимать решения, напомнили в агентстве.

    «Корпусная реформа Сырского не возымела должного эффекта. Фактически корпуса представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно. Кроме того, число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем «Рубикон». В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», – сообщил источник.

    Он добавил, что формальное увеличение численности подразделений БПЛА произошло за счет ликвидации более мелких формирований, что не сказалось на общем количестве специалистов. В результате на Украине возник дисбаланс между числом произведенных дронов и подготовленных операторов БПЛА.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Украинская армия 18 октября атаковала Белгородскую область 149 беспилотниками, из-за чего погиб один и были ранены семеро жителей региона.

    При этом в районе Красноармейска спецназ Южного военного округа с помощью ударных и FPV-дронов уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, один из складов детонировал в восточном пригороде Сум, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В результате серии ударов по Сумской области были поражены опорные пункты, ангары с бронетранспортёрами и пункт размещения штурмовиков ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева. Он уточнил: «Сумская область – пять ударов. Уничтоженные цели: пункты логистики – уничтожены ангары. Военные завезли туда несколько БТР-80, САУ. Группа готовилась к штурмовым действиям с мечтой совершить прорыв линии обороны РФ».

    По словам Лебедева, удары также пришлись по опорным пунктам в приграничной полосе и по полевым складам, размещённым в регионе. Как отметил координатор подполья, один из складов сдетонировал в восточном пригороде города Сумы.

    Кроме того, Лебедев сообщил, что в Одесской области двумя ударами были уничтожены объекты логистики, среди которых транспортные средства, задействованные для перевозки военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье также нанесло удар по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили HMMWV ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В лесном массиве рядом с Иволжанским российские беспилотники нанесли удар по автоколонне ВСУ, уничтожив бронированный автомобиль HMMWV, сообщило Минобороны РФ.

    Российские боевые дроны уничтожили бронированный автомобиль HMMWV Hummer американского производства, находившийся на вооружении ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Иволжанское на сумском направлении.

    По данным Минобороны, автомобили ВСУ двигались по лесной дороге, когда были обнаружены российскими военными. Один из автомобилей оказался бронированным HMMWV.

    «По обнаруженным автомобилям противника операторами FPV-дронов «КВН» центра «Рубикон» были нанесены точечные удары, в результате которых техника украинских националистов была уничтожена», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во всех соединениях Воздушно-десантных войск России созданы подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем и летательных аппаратов. Центр «Рубикон» обновил рекорд по числу ударов по ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 01:44 • Новости дня
    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев в войне «до последнего украинца»

    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев «до последнего украинца»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры стран НАТО и Евросоюза на протяжении трех лет демонстрируют готовность поддерживать войну на Украине «до последнего украинца», отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» – задался дипломат риторическим вопросом в Telegram-канале.

    Напомним, Россия неоднократно выступала против намерения Запада накачивать Киев оружием, указывая на то, что подобные шаги ведут к эскалации и отдаляют возможность дипломатического урегулирования конфликта.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    17 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что хочет получить от американского президента Дональда Трампа принципиальное согласие на отмену ограничений при продаже вооружений на Украину.

    Зеленский также приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Глава МИД Турции выразил надежду на разрешение украинского вопроса к концу года

    Глава МИД Турции надеется на разрешение украинского вопроса к концу года

    Tекст: Ирма Каплан

    После недавних заявлений и действий президента США Дональда Трампа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан об ожидании позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года.

    «Между делегациями состоялось три раунда важных встреч. Турция готова внести необходимый вклад в прекращение российско-украинской войны, в расчете  на  позитивные шаги к этому до конца года», – сказал глава МИД Турции телеканалу Ulke TV.

    Напомним, в сентябре президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров и подчеркнул важность сохранения диалога с Россией и Украиной.

    Как пиала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Фидан заявил о готовности страны продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.


    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Сотрудник Национального центра разминирования погиб при подрыве в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате детонации неизвестного взрывного устройства во время разминирования в Первомайском округе ЛНР погиб сотрудник центра гуманитарного разминирования, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

    По его словам, сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования погиб в результате взрыва неустановленного взрывного устройства во время плановых сапёрно-розыскных работ на территории Первомайского городского округа Луганской народной республики, передает РИА «Новости».

    Колягин отметил: «Вчера в ходе плановых сапёрно-розыскных работ по разминированию прилегающей территории населенных пунктов Первомайского городского округа произошёл трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства. В результате данного происшествия погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования».

    По его словам, уже в субботу в многопрофильную больницу был доставлен житель поселка Троицкое 1991 года рождения с множественными осколочными ранениями. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

    Как уточнил глава округа, мужчина получил травмы из-за неосторожного обращения с обнаруженным взрывоопасным предметом, который впоследствии сдетонировал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене. ВСУ регулярно получают тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине ранее изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    ВСУ лишились последнего плацдарма на правом берегу Волчьей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потеря Тихого в Харьковской области приведет к тому, что украинские военные будут вынуждены оставить последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ могут потерять последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья в случае окончательной утраты контроля над районом Тихого, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что командование украинской армии поставило задачу вернуть этот район любой ценой.

    Для контратак в район были направлены подразделения одиннадцатого погранотряда, усиленные бойцами 157-й отдельной механизированной бригады. Собеседник агентства заявил: «Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого. Для проведения контратак задействованы подразделения 11-го погранотряда, усиленные личными составом 157-й отдельной механизированной бригады. Полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья».

    По словам источника, в районе Тихого бойцы подразделения «Север» продвинулись на 300 метров и успешно отразили одну из контратак украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» зачистили около 40 зданий в Волчанске. Военные «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях. Бойцы «Севера» рассказали о наличии в рядах ВСУ офицерских «штрафрот» на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    Главное
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Трамп опубликовал видео, где бомбит протестующих коричневой жидкостью
    В Италии итоги визита Зеленского в Вашингтон назвали «полной капитуляцией»
    Колумбийцы стали просить посольство России помочь с возвращением тел наемников ВСУ
    Французы вывели капиталы за границу
    Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении в Бурятии
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    У тоннеля из России в Америку появился новый шанс

    Дональд Трамп заинтересовался идеей строительства тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом. О возможности реализации такого проекта заявил глава РФПИ, помощник президента России Кирилл Дмитриев. Какова транспортная и экономическая востребованность этого тоннеля, кто заинтересован в его строительстве и будет ли этот одновременно подземный и подводный маршрут из России в США в итоге проложен? Подробности

    Перейти в раздел

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демоническая ведьма» предложила США взятку за новую войну

    «Мы приватизируем для вас всю венесуэльскую промышленность. Компании США получат огромную прибыль!». Такими словами лауреатка Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо уговаривает американцев осуществить военную интервенцию в Венесуэлу. Но за то, чтобы США этого не делали, действующая там власть тоже готова заплатить. Причем дорого. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации