Минобороны сообщило об освобождении Чунишино в ДНР и запорожской Полтавки

Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

В районах Торецкого, Гришино, Новогригоровки, Новопавловки, Димитрова, Вольного, Новониколаевки и Красноармейска в ДНР поражены подразделения ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые, егерские и штурмовые бригады. Сообщается, что потери украинских формирований достигли до 485 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в Сумской области. На Харьковском направлении были уничтожены подразделения тяжелой механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери которых превысили 210 военнослужащих, а также техника, включая бронированные машины, автомобили и самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 230 украинских военнослужащих, танк, две бронированные машины, 28 автомобилей, артиллерийское орудие, 11 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, уничтожив до 205 военнослужащих противника, два танка, бронетехнику, в том числе произведенную в США, и несколько складов боеприпасов.

В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка (Запорожская область), Алексеевка и Приволье (Днепропетровская область).

По данным источника, противник потерял более 380 военнослужащих, четыре бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово, Садовое (Херсонская область), а также Павловка и Малая Токмачка (Запорожская область). Уничтожены более 90 украинских военных, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, станции радиолокации и радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

В сообщении отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах.

Ранее российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

Минобороны сообщило об освобождении Плещеевки в Донецкой народной республике.

ВС России освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.