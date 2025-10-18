Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.2 комментария
ВС России освободили Плещеевку в ДНР
Российские подразделения в последние сутки в результате активного наступления освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.
Село Плещеевка освободили подразделения «Южной» группировки войск, заявляет ведомство в своем Telegram-канале.
В прошлые сутки российские военные освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.
До этого ВС России освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области.