Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.0 комментариев
На подлете к Москве сбили три дрона
Средства противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин в пятницу утром.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.
В четверг Собянин сообщал, что расчеты ПВО уничтожили беспилотник на подлете к столице.
В ночь с четверга на пятницу над Россией уничтожили 111 украинских беспилотников самолетного типа. Над Московским регионом в этот период сбили один дрон.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаках дронов ВСУ в Белгороде ранения получил 21 житель.