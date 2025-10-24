Гладков сообщил о тяжелых ранениях двух девушек после атаки дрона в Белгороде

Tекст: Вера Басилая

В результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область был ранен 21 житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

Среди пострадавших оказались трое детей и двое девушек, которые получили тяжелые травмы во время удара по остановочному комплексу в Белгороде.

Гладков отметил, что врачи делают все, чтобы спасти их жизни.

«Будет необходимость, будем отправлять в Москву», – отметил Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки шестерых человек, среди которых был один несовершеннолетний, ранило у городской остановки.

Губернатор подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а ситуация находится под контролем медиков.

До этого Гладков сообщал, что в результате массированной атаки украинских беспилотников по Белгороду и Белгородскому району зафиксировано 19 пострадавших среди мирного населения, включая детей и подростков.

Вечером в четверг над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ.

Минобороны сообщило, что ночью в пятницу над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА.