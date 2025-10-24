Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Гладков сообщил о тяжелых ранениях двух девушек после атаки дрона в Белгороде
Девушки, получившие тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде, остаются в крайне тяжелом состоянии, всего ранен 21 мирный житель, среди которых трое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область был ранен 21 житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.
Среди пострадавших оказались трое детей и двое девушек, которые получили тяжелые травмы во время удара по остановочному комплексу в Белгороде.
Гладков отметил, что врачи делают все, чтобы спасти их жизни.
«Будет необходимость, будем отправлять в Москву», – отметил Гладков.
Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки шестерых человек, среди которых был один несовершеннолетний, ранило у городской остановки.
Губернатор подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а ситуация находится под контролем медиков.
До этого Гладков сообщал, что в результате массированной атаки украинских беспилотников по Белгороду и Белгородскому району зафиксировано 19 пострадавших среди мирного населения, включая детей и подростков.
Вечером в четверг над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ.
Минобороны сообщило, что ночью в пятницу над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА.