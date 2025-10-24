  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 111 дронов ВСУ
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    24 октября 2025, 08:18 • Новости дня

    Гладков сообщил о тяжелых ранениях двух девушек после атаки дрона в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Девушки, получившие тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде, остаются в крайне тяжелом состоянии, всего ранен 21 мирный житель, среди которых трое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область был ранен 21 житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

    Среди пострадавших оказались трое детей и двое девушек, которые получили тяжелые травмы во время удара по остановочному комплексу в Белгороде.

    Гладков отметил, что врачи делают все, чтобы спасти их жизни.

    «Будет необходимость, будем отправлять в Москву», – отметил Гладков.

    Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки шестерых человек, среди которых был один несовершеннолетний, ранило у городской остановки.

    Губернатор подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а ситуация находится под контролем медиков.

    До этого Гладков сообщал, что в результате массированной атаки украинских беспилотников по Белгороду и Белгородскому району зафиксировано 19 пострадавших среди мирного населения, включая детей и подростков.

    Вечером в четверг над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ.

    Минобороны сообщило, что ночью в пятницу над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА.

    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    23 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под городом Красноармейск (Покровск) в ДНР украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной и 68 отдельной егерской бригады ВСУ решили сдаться в плен.

    Сами сдавшиеся заявили, что их эвакуации с линии боестолкновения мешали украинские дроны, передает ТАСС.

    Сейчас они находятся в безопасности, им оказывают помощь.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России с помощью ударных дронов разгромили украинскую технику и живую силу под Красноармейском в ночное время.

    До этого российские военные уничтожили в ДНР группу арабских наемников, часть оставшихся боевиков сдались в плен.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    23 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов российские силы ПВО сбили 20 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.00 до 20.00 мск дежурные подразделения средств ПВО зафиксировали и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской области.

    Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек. В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА погиб человек, а еще двое ранены.

    В результате атаки беспилотника ВСУ четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области остались без электроснабжения.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над территорией страны.

    24 октября 2025, 04:30 • Новости дня
    Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом

    Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Пока Запад во главе с американским лидером Дональдом Трампом ищут точки давления на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров о мире на Украине, военный корреспондент Александр Коц предлагает от военного конфликта прямо противоположное средство.

    По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

    «Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.

    Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет  менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    24 октября 2025, 05:01 • Новости дня
    Guardian призвала Запад сменить тактику, так как санкции России на руку

    Tекст: Ирма Каплан

    Урегулирование путем переговоров было бы несправедливым и разочаровывающим. Но после почти четырехлетней борьбы это, возможно, лучший вариант, неожиданно пишет британская Guardian после объявления американским президентом Дональдом Трампом «грандиозных санкций» против российских энергетических компаний.

    «Несмотря на многочисленные санкции, поставки Украине более совершенного оружия и собственные разработки Украиной более мощных вооружений, таких как беспилотники, Россия все еще далека от капитуляции», – пишет Guardian.

    Газета отмечает, что сторонники стратегии увеличения издержек будут ратовать за  усиление давления. В частности, они хотят бессрочного сохранения санкций, увеличения поставок оружия Украине и ареста замороженных российских активов в Европе.

    «Но подобные меры сами по себе вряд ли обеспечат шок, который был бы необходим для того, чтобы коренным образом изменить траекторию войны и заставить Кремль капитулировать перед украинскими условиями переговоров», – указывает издание.

    Кроме того, в стратегии прекращения войны, основанной на «навязывании издержек», есть логический изъян, говорится в статье. С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьезные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку российский президент полон решимости.

    С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его напугает.

    «Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец войне в ближайшее время – если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать заключение сделки, несколько более благоприятной для России, чем хотелось бы Западу», – резюмирует газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    23 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру
    ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 293 беспилотника.

    Всего с начала спец операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 983 беспилотника, 633 ЗРК, 25 630 танков и других бронемашин, 1 605 боевых машин РСЗО, 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 642 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    За день до этого ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    24 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ не ожидали российского продвижения в Херсоне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старт боевых действий за микрорайон города Херсон «Корабел» на Карантинном острове был полной неожиданностью для украинского командования, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Для противника это стало неожиданностью», – заявил Сальдо РИА «Новости».

    Он пояснил, что этот остров позволит контролировать западную часть Херсона. Сальдо отметил, что Карантинный остров чаще называют просто Остров, так как это единственный крупный остров в пределах города.

    До этого Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская армия собирается штурмовать Херсон, и как его оборону организовали ВСУ.

    23 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Потери украинских войск в зоне СВО за сутки превысили 1580 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    ВСУ за сутки потеряли порядка 1580 человек личного состава, также были уничтожены артиллерийские орудия западного производства и склады боеприпасов на нескольких направлениях.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Варачино, Искрисковщины, Кондратовки, Корчаковки и Ленинского Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Волчанском и Дергачами.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М198, станцию РЭБ и четыре склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великой Шапковки, Купянска, Куриловки, Сеньково Харьковской области, Дробышево и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР),  отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дроновки, Иванополья, Пазено, Северска и Федоровки ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, танк, три бронемашины, два 155-мм артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад матсредств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Димитрова, Золотого Колодезя и Красноармейска ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Алексеевки, Егоровки, Орестополя Днепропетровской области, Вишневого и Успеновки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, три бронемашины и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

    23 октября 2025, 23:35 • Новости дня
    Орбан выступил за приостановку решения ЕС по Украине до саммита Россия – США

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости воздержаться от обсуждения решений по Украине в ожидании возможного российско-американского саммита.

    Орбан отметил, что Евросоюз находится в «странной ситуации» и руководству следует проявить ответственность перед принятием каких-либо решений по Украине. По его словам, на грядущем саммите США и России может быть достигнуто соглашение по урегулированию конфликта, поэтому ЕС не должен преждевременно обсуждать этот вопрос.

    «Я считаю, что сегодня не следует проводить предметных переговоров по украинскому вопросу, учитывая скорый российско-американский мирный саммит», – приводит ТАСС слова Орбана YouTube-каналу Patriota.

    Он добавил, что намерен предложить коллегам по ЕС «не принимать никаких решений, чтобы не снижать шансы на российско-американское соглашение».

    Глава правительства Венгрии подчеркнул, что давно выступает за то, чтобы Евросоюз самостоятельно начал переговоры с Россией. Однако, по словам Орбана, эта идея ранее не встречала поддержки среди стран ЕС, но он вновь озвучит ее на встрече в Брюсселе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время посетит Вашингтон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в Евросоюз.

    23 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек

    Гладков заявил о 19 пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки украинских беспилотников по Белгороду и району зафиксировано 19 пострадавших среди мирного населения, включая детей и подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район привели к ранениям 19 человек, сообщил Гладков в Telegram-канале .

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в одном из сел дроны дважды атаковали коммерческий объект, в результате чего шесть человек, среди которых четверо мужчин и две женщины, получили осколочные ранения различных частей тела и были госпитализированы.

    В областном центре целью атаки стал остановочный комплекс. Среди пострадавших – пять женщин и три подростка. Травмы варьируются от осколочных ранений до минно-взрывных и баротравм. Одну из пострадавших женщин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадал также мужчина при атаке на административное здание, у него диагностированы осколочные ранения лица и грудной клетки.

    В Белгородском районе в результате ударов дронов ранены мужчина и 12-летний мальчик, оба находятся в больнице. В Грайворонском округе пострадали мужчина и женщина, которым оказывают медицинскую помощь. В ходе атаки были повреждены коммерческие объекты, автомобили, многоквартирные и социальные здания.

    Медики предоставляют необходимую помощь всем пострадавшим. Информация о последствиях продолжает уточняться.

    Ранее в Валуйском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб человек и двое получили ранения.

    ВСУ также нанесли удар по Грайворонскому городскому округу Белгородской области, после чего четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над российской территорией.

    23 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Минобороны заявило о росте доступности экспертизы для военных в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минобороны отметили, что мобильные врачебные комиссии ускорили прохождение военно-врачебной экспертизы и повысили качество медицинской помощи в зоне СВО.

    Работа мобильных врачебных комиссий значительно повысила доступность военно-врачебной экспертизы для участников спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России сообщили, что комиссии развернуты во всех медицинских подразделениях группировок войск, а также в ряде медицинских учреждений ДНР, ЛНР и Запорожской области. Благодаря гибкому и адресному подходам время прохождения экспертизы заметно сократилось.

    Члены мобильных комиссий выявляют показания для направления военнослужащих с ранениями и травмами на медицинское освидетельствование, лечение или реабилитацию. Председатель одной из таких комиссий пояснил: «Наша мобильная врачебная комиссия состоит из врачей-специалистов, имеющих опыт практической работы по военно-врачебной экспертизе. Работа заключается в изучении медицинской документации и проведении медицинских осмотров личного состава, находящегося на лечении, как в амбулаторных, так и стационарных условиях».

    Специалисты также оказывают методическую помощь должностным лицам медицинских служб воинских частей по вопросам организации направления военнослужащих на освидетельствование, лечение и реабилитацию. На базе медицинского отряда специального назначения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, развернутого в ДНР, ведут прием и консультации узкоспециализированные врачи, что позволяет проводить углубленные исследования и оказывать специализированную помощь максимально близко к линии боевого соприкосновения.

    Как отметил председатель ВВК отряда Дмитрий Сотников, военнослужащим оформляются документы для получения социальных гарантий, а также проводится обследование и определение категории годности к службе. Врачи-специалисты определяют степень тяжести ранений, принимают решения о необходимости реабилитации, предоставлении отпуска по болезни и оформлении социальной поддержки.

    В ведомстве подчеркнули, что работа по совершенствованию медицинской помощи ведется постоянно, а накопленный опыт спецоперации позволяет ускорять и совершенствовать работу медицинских организаций на местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, потерявшего четыре литра крови. Военврач группировки «Днепр» рассказал о применении кровоостанавливающей инновации на СВО.

    23 октября 2025, 12:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников над Россией

    Минобороны сообщило о перехвате 32 украинских беспилотников в семи регионах России

    Tекст: Мария Иванова

    За четыре часа дежурные расчеты ПВО сбили 32 беспилотника самолетного типа, большая часть которых была перехвачена в Калужской области.

    В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны. Больше всего дронов – 17 – было перехвачено над Калужской областью.

    Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре – над Белгородской областью. По два беспилотника уничтожено над Крымом, по одному аппарату – над Курской, Оренбургской областями и Московским регионом.

    В Минобороны отметили, что атаки удалось успешно отразить благодаря слаженной работе дежурных расчетов ПВО.

    Ранее в четверг средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы.

    Падение фрагментов уничтоженного в Рязанской области беспилотника вызвало возгорание на территории одного из предприятий.

    За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 139 украинских дронов.

    24 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, включая туберкулез, являются бомжами и маргиналами, рассказали источники из российских силовых структур.

    «Маргиналы и бомжи – основа штурмовых подразделений ВСУ», – сказал представитель силовиков РИА «Новости».

    Он процитировал заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Кухарчука, который говорил, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и лиц маргинальной наружности.

    Источник агентства отметил, что значительная часть новобранцев в этих подразделениях имеют инвалидность и страдают различными инфекционными заболеваниями, включая туберкулез.

    Командиры на Украине обвиняют территориальные центры комплектования в плохом качестве личного состава и требуют повысить стандарты, что говорит об их  разрыве с реальностью, так как для сотрудников военкоматов главное – выполнить план, а не позаботиться о качестве призывников.

    В последнее время, по словам представителя российских силовых структур, киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава. Насильственные методы военкомов по задержанию тех, кто подлежит мобилизации, приводят к общественным скандалам и усиливают протестные настроения на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командующий штурмовыми подразделениями ВСУ, ранее судимый за разбой и коррупцию, Валентин Манько большую часть свободного времени тратит на соцсети. Военнослужащие из мобильных расчетов ПВО из Киева были направлены на усиление штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области после неудачной атаки.

    24 октября 2025, 05:50 • Новости дня
    В зоне спецоперации началось применение беспилотника-разведчика «Сова»

    Tекст: Ирма Каплан

    Группа компаний «Гроза» внедрила инновационный беспилотник-разведчик «Сова» с автоматическим распознаванием в систему управления боем на линии спецоперации, сообщил представитель компании-разработчика.

    «Разведывательный беспилотник «Сова» вертикального взлета и посадки (VTOL) уже применяется в зоне спецоперации. Ежемесячно производится порядка 40 бортов. Ключевая особенность беспилотника заключается в том, что для его применения не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта. Нужна только взлетная площадка площадью 3х3 м», – рассказал представитель разработчика ТАСС.

    Применяют «Сову» для передачи видео в режиме реального времени, кроме того, аппарат оснащен функцией автоматического распознавания объектов.

    «Сова» интегрирована в программный комплекс «Глаз-Гроза» – эту систему применяют для наведения и поражения целей противника за 2-4 минуты после их выявления.

    Координаты, полученные с разведывательного аппарата, передаются через комплекс, что позволяет ударным дронам «Ночная ведьма» и «Заноза» мгновенно реагировать. От разведки до поражения цели проходит минимальное количество времени.

    Дрон развивает крейсерскую скорость около 80-90 км/ч и может использоваться на высоте до 3 км, работая на расстоянии примерно 50 км от оператора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил, как Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО. В сентябре боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания. Грузовой квадрокоптер «Слон» начали применять для снабжения российских бойцов на труднодоступных участках линии фронта в зоне СВО.

    24 октября 2025, 06:51 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники и морпехи группировки «Север» за сутки продвинулись вглубь позиций ВСУ в Сумской области на 100 м, продолжая наступление при поддержке авиации и артиллерии.

    Российские десантники и морские пехотинцы группировки «Север» продолжают продавливать оборону ВСУ на правом фланге наступления, сообщает «Северный ветер». Их поддерживают авиация ВКС России и тяжелая реактивная артиллерия. Противник сосредоточен на восстановлении боеспособности, активных действий не предпринимал.

    Штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам вглубь Сумской области на 100 метров и закрепились на новых позициях. Из-за нехватки пехоты ВСУ массово применяет дроны, включая переброшенный в регион 419-й отдельный батальон беспилотных систем для усиления ударов FPV-дронами.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта затишье, однако российская реактивная артиллерия и штурмовая авиация наносили удары по выявленным позициям ВСУ в районе Павловки. Также комбинированным ударом российская сторона поразила украинский ЗРК, предположительно NASAMS, уничтожив пусковую установку и радиолокационную станцию.

    На Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях идут тяжелые бои, по данным источника армия «Севера» продолжает продвигаться при поддержке авиации, артиллерии и ТОСов. На Хатненском участке зафиксировано продвижение, противник активных попыток обороны не предпринимает. В самой Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы зачистили шесть технических зданий и продвинулись на 150 метров. В районе Тихого также отмечено продвижение.

    Западнее населенного пункта Синельниково российские штурмовики продвинулись на 350 метров, заняв два опорных пункта. Ракетным ударом в районе Коропы Харьковской области уничтожен командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины, среди украинских военных есть потери, в том числе среди командного состава.

    На участке Меловое-Хатнее российские бойцы расширяют зону безопасности у границы, продвинувшись до 500 метров, идут бои в населенном пункте Бологовка. В районе Липцов ВСУ укрепляет оборону, изменений на фронте не зафиксировано.

    За сутки потери противника составили свыше 190 человек: более 140 – в Сумской области, свыше 50 – в Харьковской. На Сумском направлении уничтожены ББМ «Хамви», гаубицы, минометы, несколько ПВО и радиолокационных станций, техника, склады и большой парк БпЛА разного типа. В Харьковской области и на Липцовском направлении уничтожены станции РЭБ, техника, склады и более полусотни БпЛА. На Великобурлукском направлении ликвидированы миномет, грузовик и роботизированный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. «Северяне» выяснили, что командиры ВСУ обманывали штурмовиков, чтобы те не покидали свои позиции.

