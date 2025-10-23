Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении 20 БПЛА над Белгородской областью
В течение четырех часов российские ПВО сбили 20 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.00 до 20.00 мск дежурные подразделения средств ПВО зафиксировали и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской области.
Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек. В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА погиб человек, а еще двое ранены.
В результате атаки беспилотника ВСУ четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области остались без электроснабжения.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над территорией страны.