Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников над Россией

Минобороны сообщило о перехвате 32 украинских беспилотников в семи регионах России

Tекст: Мария Иванова

В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны. Больше всего дронов – 17 – было перехвачено над Калужской областью.

Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре – над Белгородской областью. По два беспилотника уничтожено над Крымом, по одному аппарату – над Курской, Оренбургской областями и Московским регионом.

В Минобороны отметили, что атаки удалось успешно отразить благодаря слаженной работе дежурных расчетов ПВО.

Ранее в четверг средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы.

Падение фрагментов уничтоженного в Рязанской области беспилотника вызвало возгорание на территории одного из предприятий.

За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 139 украинских дронов.