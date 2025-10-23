Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении 32 беспилотников над Россией
Минобороны сообщило о перехвате 32 украинских беспилотников в семи регионах России
За четыре часа дежурные расчеты ПВО сбили 32 беспилотника самолетного типа, большая часть которых была перехвачена в Калужской области.
В период с 8.00 до 12.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны. Больше всего дронов – 17 – было перехвачено над Калужской областью.
Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре – над Белгородской областью. По два беспилотника уничтожено над Крымом, по одному аппарату – над Курской, Оренбургской областями и Московским регионом.
В Минобороны отметили, что атаки удалось успешно отразить благодаря слаженной работе дежурных расчетов ПВО.
Ранее в четверг средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы.
Падение фрагментов уничтоженного в Рязанской области беспилотника вызвало возгорание на территории одного из предприятий.
За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 139 украинских дронов.