Над Россией за ночь нейтрализовали 139 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Белгородской областью уничтожено 56 дронов, над Брянской – 22, над Воронежской – 21, над Рязанской – 14, над Ростовской – 13, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Крымом сбили четыре дрона, над Тамбовской, Волгоградской, Калужской и Орловской областями сбили по два дрона.

Над Курской областью устранили один беспилотник.

Напомним, над Воронежской областью в ночь на четверг средства ПВО уничтожили не менее восьми дронов ВСУ.

До этого в среду дежурные расчеты ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.