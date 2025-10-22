Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Россией

Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Дагестане и три – над Черным морем

Tекст: Мария Иванова

В период с 7.00 до 11.00 по московскому времени силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Дагестана, еще три – над акваторией Черного моря. Кроме того, два аппарата были уничтожены на территории Крыма.

Министерство обороны подчеркнуло, что работа дежурных сил ПВО позволила своевременно пресечь попытки атаки беспилотников на российские регионы.

Напомним, Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

В Лужском районе Ленобласти силовики в среду уничтожили три беспилотника.

В Дагестане утром в среду дроны совершили атаку на одно из предприятий в Махачкале.