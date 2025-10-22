  • Новость часаПесков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
    Спасением для нефтяного рынка станут США
    Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    Пенсию Пугачевой заморозили
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    Трамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Пашинян пообещал открыть «маршрут Трампа» за два-три года
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе «Владивосток – Хабаровск» движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живёт, пусть его золотая эпоха и миновала.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    22 октября 2025, 11:33 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Россией

    Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Дагестане и три – над Черным морем

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты ПВО в течение четырех часов уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Дагестаном, Крымом и Черным морем.

    В период с 7.00 до 11.00 по московскому времени силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Согласно заявлению ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Дагестана, еще три – над акваторией Черного моря. Кроме того, два аппарата были уничтожены на территории Крыма.

    Министерство обороны подчеркнуло, что работа дежурных сил ПВО позволила своевременно пресечь попытки атаки беспилотников на российские регионы.

    Напомним, Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

    В Лужском районе Ленобласти силовики в среду уничтожили три беспилотника.

    В Дагестане утром в среду дроны совершили атаку на одно из предприятий в Махачкале.

    22 октября 2025, 09:49 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    Подполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области был уничтожен штабной бункер, где находились офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, в результате ночного удара были ликвидированы не только военнослужащие, среди которых были представители стран НАТО, но и цех по производству двигателей для беспилотников рядом с аэропортом Жуляны.

    Сергей Лебедев отметил: «Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО». Он добавил, что этот удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники, а также по инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.

    Кроме того, под удар в порту Одесской области попали румынские военные и техника НАТО. По предварительной информации, в районе порта затонул паром с техникой из Румынии, а румынские военные понесли потери: раненых и погибших вывозили на катерах на румынскую территорию.

    Также, по данным Лебедева, местные жители сообщили о работе системы ПВО, предположительно, зенитного комплекса «Гепард» со стороны Румынии.

    Ранее в среду сообщалось, что  российские силы ночью уничтожили тренировочный лагерь украинских войск в Борисполе Киевской области.

    Накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

    Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине завершится успешно и поставленные задачи будут выполнены.

    Успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает сомнений, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

    «СВО достигает своих целей», – заявил Лавров, подчеркнув, что «несомненно, этот процесс завершится успешно».

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что выполнение задач, поставленных перед российскими вооруженными силами, идет по плану и не вызывает вопросов относительно итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной.

    Россия рассматривает возможность мирного решения по Украине, однако продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев к активным шагам в направлении мирного процесса.

    Комментарии (16)
    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранных наемников, среди которых были французы с характерными нашивками, на территории Славянска.

    По его словам, французские наемники были замечены среди иностранных бойцов в Славянске, передает РИА «Новости». Гасанов рассказал: «В Славянске видел недавно, может, месяц назад. Похожие на колумбийцев. Не раз видел – четыре человека и пятая с ними идет, переводчик. Большинство – женщины». Он отметил, что слышал иностранную речь, а среди встреченных были и французы.

    По словам Гасанова, французских наемников он также заметил в районе Райгородка. Там, как утверждает беженец, у бойцов на правой руке была украинская нашивка, а на левой – французский флаг. Среди переводчиков, по его словам, преобладают женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский полковник принимал участие в планировании операций ВСУ в Киеве. Бывший разведчик назвал число французских наемников на Украине. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье: Лагерь ВСУ на сто человек уничтожен ночью под Киевом

    В результате удара в Киевской области уничтожен лагерь ВСУ на 100 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Борисполе Киевской области ночью был уничтожен тренировочный лагерь украинских войск, находившийся рядом с аэропортом и рассчитанный на сто человек.

    Тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе Киевской области был уничтожен в результате ночного удара, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в Борисполе (Киевская область), в 5.18. Уничтожен тренировочный лагерь ВСУ на 100 человек – рядом с территорией аэропорта. Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых».

    Он уточнил, что лагерь располагался рядом с территорией аэропорта Борисполь, подтверждено уничтожение объекта.

    Удары по подобным объектам на Украине российские войска наносят в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

    Напомним, накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

    Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:48 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали предприятие в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мордовии зафиксированы повреждения на одном из местных предприятий, экстренные службы уже работают на месте.

    Как передает ТАСС, ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

    Губернатор заявил: «Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства».

    По словам Здунова, в ликвидации последствий участвуют все необходимые службы. Других подробностей о характере повреждений и о пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура газзавода.

    В Свердловской области ряд предприятий перевели в упреждающий режим реагирования на угрозу атак беспилотников и эвакуировали работников. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с шестого на седьмое октября.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Экипаж танка ВС России пережил 15-часовой обстрел под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Южного военного округа более 15 часов находились под горящим танком, отражая атаки противника и дожидаясь спасения.

    Экипаж танка батальона Южного военного округа более 15 часов находился под обстрелом Вооружённых сил Украины после того, как их машина была подбита противотанковой ракетой, передаёт РИА «Новости». Старший механик-водитель с позывным «Колючий» рассказал, что после попадания ПТУР в башню танк загорелся, а командир получил ранение.

    «Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда», – сообщил военный. Все это время по их позиции продолжался обстрел с применением FPV-дронов и сбросов боеприпасов на поврежденную технику.

    Выбраться с поля боя и покинуть опасную зону экипажу удалось только ближе к вечеру. За проявленное мужество механик-водитель был награжден медалью «За отвагу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод принял решение представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1460 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий на Украине российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ сразу на нескольких направлениях, уничтожив более 1460 военнослужащих противника и более 60 единиц техники и вооружения, включая американские бронетранспортеры и гаубицы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Храповщины, Корчаковки, Перше Травни, Садков, Варачино и Андреевки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Волчанскими Хуторами.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, артиллерийское орудие и восемь складов с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Купянска, Куриловки, Грушевки, Богуславки Харьковской области, Красного Лимана и Новоселовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113, и орудие полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», девять станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и семь складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Платоновки, Пазено, Дроновки, Звановки, Николаевки, Иванополья и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 215 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Гришино, Василевки, Родинского, Кучерова Яра, Торецкого, Артемовки, Димитрова, Проминя ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV, 33 орудия полевой артиллерии, включая четыре 155-мм гаубицы М777.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Егоровки, Новониколаевки, Даниловки, Алексеевки Днепропетровской области, Успеновки и Павловки Запорожской области.

    Противник потерял до 310 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 06:39 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме лагеря наемников ВСУ в Чернигове

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате комбинированного удара по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области ВСУ лишились значительных сил и техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в Черниговской области по лагерю подготовки иностранных наемников был нанесен комбинированный удар, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по полигону Гончаровский.

    По словам собеседника агентства, потери украинской стороны составили около 200 человек живой силы и до десяти единиц военной техники.

    Собеседник уточнил: «В Черниговской области расчетами ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками и разговаривающих на польском языке.

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранцев с французскими нашивками на территории Славянска.

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 02:04 • Новости дня
    Минэконом и Минтруд поддержали проект об исключении астрологов из ОКВЭД

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведомства заявили о готовности изучить инициативу по исключению деятельности астрологов и медиумов из классификатора ОКВЭД при поступлении проекта от Минкультуры.

    Как передает РИА «Новости», Минэкономразвития России и Минтруд России выразили готовность рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Документы с соответствующими ответами имеются в распоряжении агентства.

    Ранее депутат Госдумы Нина Останина направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД, указав на рост популярности оккультных, магических и эзотерических услуг в стране. По ее мнению, такие услуги оказывают значительное влияние на психологическое и материальное состояние граждан, а также способствуют распространению деструктивной идеологии.

    В ответе замминистра экономического развития Михаила Каминского отмечается, что Минэкономразвития готово рассмотреть проект изменений, если он будет разработан Минкультуры России и поступит в установленном порядке. Ведомство также обеспечит согласование проекта с федеральными органами власти и подготовит его к утверждению Росстандартом.

    Минтруд России, в свою очередь, сообщил, что не видит негативных правовых последствий от исключения деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД и также готов рассмотреть соответствующий проект изменений, говорится в ответе замминистра труда Дмитрия Платыгина. При этом в классификаторах занятостей и профессий астрологи и медиумы сейчас не значатся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы внесли законопроект о запрете рекламы услуг астрологов, магов и тарологов. В РАН отметили, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и представляет собой мошенничество, угрожающее здоровью и жизни людей.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 02:52 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил в ДНР наемников с оружием НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    В ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками, которые общались между собой на польском языке.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили в ДНР группу иностранных наемников, передает РИА «Новости». Старший оператор FPV-дронов с позывным «Турист» рассказал, что слышал польскую речь у противников, после чего дроном была ликвидирована группа из трех военнослужащих.

    По его словам, у уничтоженных были при себе винтовки М4 производства американской компании Colt, используемые в армиях стран НАТО. Военные особо отметили, что подобное вооружение характерно для западных наемников, действующих на стороне ВСУ.

    Операция по уничтожению наемников прошла в районе боевых действий в ДНР, где продолжаются столкновения между российскими войсками и украинскими формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие обнаружили среди погибших в Приволье солдат документы, подтверждающие участие наемников из разных стран на стороне ВСУ. Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях.

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой уничтожили 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 00:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР дважды за сутки, ранены четыре человека

    Стало известно о двух обстрелах ДНР, повреждены дома и автомобиль

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток на территории ДНР произошли два вооруженных нападения, в результате которых ранены четыре мирных жителя и повреждены жилые дома.

    Как передает ТАСС, за последние сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили: «Два факта вооруженных атак зафиксировано. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц».

    В результате обстрелов были повреждены семь жилых домов и один автомобиль. По информации ведомства, украинская сторона использовала две единицы различных боеприпасов при обстрелах. Подчеркивается, что все пострадавшие – гражданское население, а обстрелы были зафиксированы и задокументированы соответствующими службами ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по территориям ДНР, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, а также повреждены жилые дома и автомобиль.

    Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1460 украинских военнослужащих и более 60 единиц техники, включая бронетранспортеры и гаубицы производства США. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Ленино в ДНР.


    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Бойцы «Востока» и «Запада» уничтожили станции Starlink и украинские пункты БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировок «Восток» и «Запад» за сутки уничтожили несколько станций спутниковой связи Starlink и десятки пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев сообщил об уничтожении за прошедшие сутки четырех станций спутниковой связи Starlink и семи пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. По словам Яковлева, противник также лишился пункта боепитания.

    В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что их подразделения за сутки уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ и два терминала спутниковой связи Starlink.

    Бигма уточнил: «Расчетами ПВО сбиты в воздухе девятнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и сорок семь тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены тридцать восемь пунктов управления беспилотной авиацией, два терминала спутниковой связи Starlink».

    Обе группировки продолжают наносить ощутимый урон инфраструктуре управления беспилотниками и средствам связи ВСУ, что существенно осложняет координацию и применение беспилотной авиации противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» уничтожили за сутки десятки дронов, пунктов управления и военной техники ВСУ.

    Ракетный удар оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» разрушил пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области.

    Расчеты FPV-дронов «Южной» группировки нанесли удары по позициям ВСУ на Константиновском направлении, ликвидировав два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Марочко сообщил о начале боев за Яровую в ДНР

    Военный эксперт Марочко сообщил о начале боев за Яровую в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные вплотную приблизились к Яровой в ДНР, начав активные боевые действия за освобождение этого населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения подошли вплотную к Яровой Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко рассказал, что передовые отряды ВС России взяли под огневой контроль участок железной дороги длиной два километра юго-западнее Новоселовки.

    По словам Марочко, сейчас российские военные проводят активные мероприятия по освобождению населенного пункта Яровая. Он отметил, что продвижение войск сопровождалось установлением контроля над стратегически важной инфраструктурой в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины утратили контроль над Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Марочко отметил, что ракеты «Фламинго» проявили слабость перед российским военно-промышленным комплексом. Российские войска продвинулись у пяти населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

    Комментарии (0)
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа
    Неонацисты Британии планировали нападения на мигрантов и мечети
    США предложили использовать оружейный плутоний для реакторов АЭС
    План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Олимпиаду-2032 решили провести на реке с крокодилами

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

