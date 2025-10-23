Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.9 комментариев
В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА погиб человек, двое ранены
В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА на автомобиль погиб человек, еще двое мирных жителей ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего. <...> Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго – баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы», – сказано в посте.
Гладков уточнил, что раненых доставляют в карете скорой помощи в Валуйскую ЦРБ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два человека погибли и один ранен в селе Ясные Зори из-за сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 22 октября пострадали водитель и девятилетняя девочка, сообщил оперштаб региона.