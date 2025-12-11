  • Новость часаЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провальные британские бронемашины придется осваивать Украине
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Обманутая мошенниками пианистка Адфельдт решила вернуть себе проданную квартиру
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    В Восточной Европе возмутились новой стратегией нацбезопасности США
    Москва назвала европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Москва вошла в число лучших городов мира для туризма
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    19 комментариев
    11 декабря 2025, 15:21 • Новости дня

    Мисс Финляндия-2025 лишилась титула за расизм

    Мисс Финляндия-2025 Сара Джафче лишилась титула после расистской публикации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандал вокруг расистской публикации в соцсетях привел к отказу Сары Джафче от титула Мисс Финляндия-2025, который теперь передан Таре Лехтонен.

    Мисс Финляндия 2025 Сара Джафче приняла решение отказаться от титула на фоне обвинений в расизме, передает РИА «Новости». Поводом для скандала стала публикация в соцсетях, где она разместила свою фотографию с прищуренными глазами и подписью «ем с китайцем». Это вызвало волну критики и обвинения в расизме и высмеивании азиатской внешности.

    На пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, Джафче заявила, что совместно с организацией Miss Suomi приняла решение о сложении титула Мисс Финляндия.

    «Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации, и что расизм ни в коем случае не приемлем», - заявила Джафче и принесла публичные извинения за свои действия.

    Титул победительницы конкурса теперь перейдет к Таре Лехтонен, занявшей второе место. Ее коронация состоялась на этой же пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Финляндии чернокожую девушку подвергли травле за несоответствие национальным традициям.

    До этого в Финляндии обанкротилась компания Arctic International, где отмечались расизм и случаи настоящего рабства.

    Сейчас в стране зафиксирован рекордный уровень преступлений на почве ненависти, от которых чаще всего страдают граждане России и Эстонии.

    10 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею создания особой экономической зоны в Иматре, приграничном с Россией городе, сообщает Yle. С этим заявлением он выступил после того, как Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей соглашения об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра.

    «Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом», – сказал он в комментарии Yle, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Орпо уточнил, что сам по себе статус ОЭЗ не приносит пользы без четких стимулов и механизмов налогообложения. По его словам, необходимы реальные предложения, которые позволят привлечь бизнес и инвестиции. Глава правительства добавил, что хорошо осведомлен о трудностях, с которыми столкнулись Южная Карелия и Иматра на фоне закрытия границы между Финляндией и Россией.

    Ранее Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    Ранее Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

    В ноябре в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    Комментарии (16)
    10 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комментарии (12)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 23:57 • Новости дня
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Опасения о судьбах ЕС у официального представителя МИД России Марии Захаровой были вызваны репликами на предновогодней встрече с членами Комитета Европарламента по международным делам главы евродипломатии Каи Каллас, которая принялась рассуждать о природе свобод.

    Калас заявила, что Европейский союз – это сама суть свободы, поэтому любая критика свобод в этом саду, как называл Европу предшественник Каллас Жозеп Боррель, должна быть направлена в другую сторону, возможно, в Россию, «где инакомыслие запрещено, где свободные СМИ запрещены, где политическая оппозиция запрещена, где «Икс» фактически тоже запрещен», привела Захарова в Telegram-канале слова Каллас.

    Российский дипломат привычно провела ликбез по теме, с которой Каллас снова попала впросак – на этот раз о концепции идеи свободы в Европе и США, кто на нее влиял и как корректировал.

    «Получается, что, по Каллас, ЕС – это некий пятый элемент свободы? Неплохо бы вспомнить «жившей – а на деле живущей сейчас – при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода – явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой – значит совершенно не понимать ее сути », – отметила Захарова.

    Дипломат указала на то, что Каллас, видимо, совсем забыла, о чем ее учили в хорошей советской школе, когда говорили, что «Свобода – это осознанная необходимость».

    «Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС», – резюмировала Захарова.

    Напомним, рассуждения Каллас последовали за тем, как американская соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела. Американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой упразднения Еврокомиссии и введения прямых выборов главы Евросоюза.

    Комментарии (6)
    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Politico: Бельгии грозит изоляция в ЕС за отказ изъять активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, Бельгия может оказаться в дипломатической изоляции ЕС, если не поддержит план экспроприации замороженных российских активов для передачи Киеву, передает ТАСС.

    По данным источника, представители ЕС на этой неделе проведут три встречи, чтобы обсудить схему экспроприации, предложенную Еврокомиссией. Основная часть российских активов в Европе заморожена именно на территории Бельгии, и страна выступает против их передачи Киеву.

    Сторонники экспроприации в ЕС рассчитывают утвердить эту схему на саммите Евросоюза, который стартует 18 декабря. Дипломаты в беседе с Politico отметили, что «не все надежды потеряны». Представители Евросоюза готовы обсуждать каждое из требований Брюсселя и максимально адаптировать текст плана.

    Однако если Бельгия продолжит блокировать решение, ее премьер-министра Барта Де Вевера могут подвергнуть изоляции по примеру главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого страны ЕС и Брюссель критикуют за отказ поддерживать жесткую антироссийскую политику. В таком случае, по словам дипломатических источников, Бельгия фактически «потеряет голос» в принимаемых Евросоюзом решениях, ее предложения по бюджету на 2028–2034 годы будут рассматриваться в последнюю очередь, а контакты с бельгийскими политиками сведут к минимуму.

    Как отмечает издание, подобная перспектива станет серьезным вызовом для Бельгии, традиционно занимавшей проевропейскую позицию и находящейся в центре евроинтеграционного проекта. При этом, как признают собеседники Politico, нынешняя ситуация требует от ЕС «отчаянных шагов».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

    Де Вевер назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает изъятие активов России ключевым актом для обороны Евросоюза.

    Глава компании Euroclear Валери Урбен предупредила о негативных последствиях конфискации российских активов.

    WSJ узнала, что Евросоюз боится внутреннего раскола из-за разногласий относительно предоставления денег Киеву.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 07:10 • Новости дня
    Глава Euroclear предупредила о негативных последствиях конфискации активов России
    Глава Euroclear предупредила о негативных последствиях конфискации активов России
    @ Euroclear

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование российских активов для Украины «очень похоже на конфискацию», предупреждает генеральный директор Euroclear Валери Урбен, отметив, что выпуск облигаций ЕС был бы проще в сложившейся ситуации.

    Компания Euroclear, базирующаяся в Брюсселе, отвечает за хранение и управление 185 млрд евро замороженных российских резервов. По словам ее гендиректора Валери Урбен, финансисты не принимают решения, но как специалисты,  обязаны объяснить политикам, каковы последствия некоторых решений.

    «Что касается репарационного займа, мы считаем, что его нынешняя структура чрезвычайно сложна и инновационна с юридической точки зрения, и поэтому влечет за собой множество рисков для Euroclear и европейских рынков капитала. Мы считаем, что в будущем это может иметь негативные последствия для Европы», – заявила она в беседе с Corriere della Sera.

    Урбен отметила, что должно быть обеспечено соблюдение верховенства права.

    «Все, что выглядит как конфискация активов, на самом деле противоречит суверенному иммунитету, который является фундаментальным понятием в международном праве. В данном случае, в случае с нынешним репарационным займом, международные инвесторы могут воспринять это как конфискацию. Это может подорвать доверие к Европе и повысить стоимость заимствований для всех государств-членов ЕС», – пояснила она.

    Предложение Еврокомиссии выпустить облигации с нулевым купоном для Euroclear, чтобы Euroclear передала Европейской комиссии денежные средства из замороженных российских активов для Украины тоже не вариант, считает Урбен.

    «Если вы заставляете Euroclear инвестировать в структуру с нулевым процентом, возмещение по которой связано с чем-то, на что мы абсолютно не можем повлиять, например, с выплатой репараций Россией Украине, это очень похоже на конфискацию. Это лишает Euroclear права управлять более чем 80% нашего баланса, и Россия по-прежнему может истолковать это как конфискацию своих активов», – сказала она.

    По словам Урбен, лучшим решением стала бы разработка более рыночного  инструмента, в который Euroclear могли бы инвестировать. К примеру, инструмент с начислением процентов или рыночный инструмент для этой схемы, чтобы Euroclear могла использовать его в качестве залога в ЕЦБ и получать ликвидность.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Де Вевер: Многие страны ЕС поддерживают позицию Бельгии по активам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии, которая выступает против использования российских активов для помощи Киеву.

    Глава правительства подчеркнул, что он считает воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, передает РИА «Новости». Де Вевер не исключил, что Бельгия может подать обращение в суд, если такое решение будет принято.

    «И я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. Совсем нет. У меня нет такого ощущения. Я думаю, что многие коллеги разделяют наш анализ… Многие другие государства остаются скорее сдержанными. Они прекрасно понимают, что все, что мы объяснили – все, что я только что объяснил – является правильным. Что наша позиция вовсе не является необоснованной. И что существуют и другие решения», – сказал он.

    Ранее де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование российских активов для помощи Украине выглядит наименее плохим вариантом для Европы, так как неспособность задействовать их будет иметь гораздо более разрушительные последствия для Украины и на поле боя, и за столом переговоров, пишет WSJ.

    «У Украины заканчиваются деньги. У Европы есть план, который в значительной степени сбалансировал бы бюджет, обеспечил бы ей место в возглавляемых США переговорах по прекращению войны и дал бы Киеву возможность добиваться лучших условий мира. Проблема в том, что ЕС не может договориться о его реализации», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Европейские лидеры установили крайний срок в декабре для принятия решения о том, следует ли предоставить Киеву в кредит около половины из 200 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся на континенте, в течение следующих двух лет. Однако сомнений в том, что решение в установленные сроки последует, все больше.

    Газета отмечает, что решением могут стать добровольные взносы стран-членов ЕС в помощь Украине, но это, как пишет издание, может добавить напряженности в отношениях стран Евросоюза.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфискации Россия будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (9)
    10 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Власти ЕС заявили о снижении выбросов парниковых газов на 90%

    Европарламент и Совет ЕС согласовали сокращение выбросов парниковых газов к 2040 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К 2040 году в Евросоюзе планируют сократить выбросы парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, что закреплено в предварительном соглашении между Европарламентом и Советом ЕС.

    Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения по корректировке климатического законодательства и вводу нового целевого показателя для Евросоюза, сообщает РИА «Новости». Согласно официальному заявлению, к 2040 году страны ЕС должны сократить выбросы парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, говорится в опубликованном документе.

    Согласно условиям соглашения, Еврокомиссия будет раз в два года отчитываться по промежуточным результатам. Документы будут содержать анализ актуальных научных данных, технологических изменений, влияния новых правил на конкурентоспособность промышленности, а также на цены на энергорынке для бизнеса и домохозяйств.

    Результаты оценки позволят Еврокомиссии предложить возможную корректировку целей или введение дополнительных мер поддержки. Для вступления в силу соглашения требуется одобрение Европарламента и подтверждение Совета ЕС. Новые правила начнут действовать через 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канадские ученые из Университета Макгилла предупредили, что выброс парниковых газов приведет к затоплению крупных прибрежных городов.

    Также сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые планирует выступить против политики администрации президента США и поддержать соглашение ООН по уменьшению выбросов парниковых газов от судоходства.

    Напомним, что администрация Трампа в августе объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов. Также стоит отметить, что президент США Дональд Трамп уже вывел страну из Парижского соглашения по климату и в целом выступает против «зеленой повестки».

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Лавров назвал слова Каллас по Украине явкой с повинной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров осудил европейских политиков за поддержку антироссийской политики и обвинил их в легализации неонацизма на Украине.

    Заявления западных «идеологов войны с Россией», в том числе главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, относительно урегулирования конфликта на Украине фактически являются явкой с повинной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    На круглом столе для послов Лавров сослался на слова Каллас, заявившей, что Киеву не нужно быстрое завершение конфликта, а также напомнил о высказывании экс-главы разведки Германии Бруно Каля, который ранее предположил, что конфликт должен продолжаться несколько лет, чтобы Европа успела нарастить военный потенциал.

    По словам Лаврова, «идеологи войны с Россией» открыто заявляют, что поддержка киевского режима мотивируется борьбой за европейские ценности. Министр назвал их доводы фактическим признанием поощрения неонацизма на Украине.

    Он также отметил, что в европейских странах одобряют героизацию преступников, признанных таковыми на Нюрнбергском трибунале, а на Украине вводятся расистские практики и запреты на русский язык, притеснения русской культуры, СМИ и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева в вопросе мира. Каллас также отметила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран не нападала на Россию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение словами Каллас о том, что у России нет стремления к миру и Европа якобы сделала Украину максимально сильной.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 23:20 • Новости дня
    Вучич выразил в Брюсселе приверженность Сербии к вступлению в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александар Вучич в обсудил в Брюсселе с руководством Евросоюза вопросы евроинтеграции и подтвердил стремление Белграда к членству в ЕС.

    Александар Вучич в Брюсселе провел рабочую встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, передает ТАСС.

    По итогам этой встречи Вучич подчеркнул в сообщении для соцсети, что для Сербии большая честь вести переговоры с руководителями структур ЕС по ключевым вопросам двусторонних отношений и европейского пути страны.

    Евросоюз, по его словам, остается главным внешнеполитическим ориентиром для Белграда.

    «Сербия твердо привержена своему стратегическому курсу – членству в ЕС, и остается надежным и ответственным партнером Евросоюза во всех процессах, которые способствуют миру, стабильности и процветанию наших граждан», – отметил Вучич в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Президент Сербии указал, что в Брюсселе обсуждались шаги, которые страна предпринимает для выполнения обязательств по евроинтеграции, включая реформы и энергетическую безопасность. Особое внимание, по словам Вучича, уделили вопросам стабильности энергетического сектора и ускорению европейского пути для республики.

    Ранее Вучич призывал власти выполнить требования Евросоюза ради ускорения евроинтеграции, даже если они воспринимаются болезненно. Он отмечал, что уровень поддержки вступления Сербии в ЕС снизился за 20 лет с 80% до 40%, что связано в первую очередь с внутренними причинами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич заявлял, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет быть принята в Европейский союз. До этого Европарламент поддержал резолюцию, которая приостанавливает процесс вступления Сербии в Европейский союз до введения Белградом санкций против России.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы
    Politico: Трамп стал самым влиятельным политиком для Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показывают, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров, сообщает Politico.

    Дональд Трамп оказывает значительное влияние на политику в Европе, часто превосходя по значимости местных национальных лидеров, свидетельствуют результаты большого международного опроса, проведённого лондонской компанией Public First, сообщает Politico.

    Исследование основывается на данных более 10 тыс. респондентов из США, Канады, Германии, Франции и Британии.

    По данным опроса, большинство избирателей Германии и Британии считают, что возвращение Трампа на пост президента США важнее для их стран, чем победа собственных национальных лидеров. В Германии так считают 53% опрошенных против 25% в пользу национального выбора, в Британии – 54% против 28%. Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция отмечена во Франции, где Трампа считают более значимой фигурой 43% респондентов, а Макрона – только 25%.

    Опрос также показал, что большинство европейских граждан воспринимают своих лидеров как менее сильных и решительных по сравнению с Трампом. Например, в Германии только 26% посчитали Мерца «сильным и решительным» в сравнении с 74% в пользу Трампа, во Франции – 27% против 73%. В самой Европе сильные и решительные качества не считаются ведущими для политика – респонденты больше ценят честность и прозрачность.

    При этом большинство опрошенных хотели бы, чтобы их национальные лидеры умели противостоять Трампу, но в индивидуальных оценках респонденты подчеркивали необходимость сотрудничества с США.

    «Единственная возможность, которую Трамп предлагает национальным лидерам, – это шанс выступить против него, и это способствует улучшению их репутации», – отметил глава исследований Public First Себ Райде.

    Оценки работы лидеров Европы по взаимодействию с Трампом преимущественно негативные: в Германии 34% считают, что Мерц не справился, одобрили его действия только 24%. Во Франции деятельность Макрона одобрили 16%, а 39% считают, что он неудачно взаимодействует с Белым домом. Премьер-министр Британии Кир Стармер получил смешанную оценку: 29% одобряют его шаги, столько же – нет.

    Опрос проводился онлайн с 5 по 9 декабря среди 10 510 совершеннолетних жителей пяти стран. Статистическая погрешность не превышает 2 процентных пункта для каждой национальной выборки.

    Политика канцлера Фридриха Мерца вызывает отторжение у 68% граждан Германии и получает одобрение только у 23%.

    Исследования социологов во Франции показали исторически низкий рейтинг доверия к Макрону, который составляет лишь 11%.

    Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на конфликт на Украине.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении агрессивных инстинктов у Европы

    Лавров: Европе пытается остаться на плаву путем агрессивных действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил на посольском круглом столе по теме урегулирования на Украине, что Европе «опять неймется».

    По его словам, у европейских стран вновь проявляются агрессивные инстинкты и желание сохранить свое влияние с помощью активных действий, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Европа испытывает тревогу из-за снижающегося значения региона в мировой экономике и политике. Лавров связывает такие настроения с опасениями европейцев оказаться вне ключевых глобальных процессов. Он считает, что это может подталкивать страны Европы к воинственным шагам и желанию подчеркнуть свою роль на международной арене.

    Ранее Лавров заявил о готовности России юридически закрепить гарантии ненападения на ЕС.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 14:44 • Новости дня
    Рютте ушел от ответа на вопрос о расширении НАТО после публикации стратегии США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На конференции в Берлине генсек НАТО Марк Рютте предпочел не отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО, сославшись на приоритет безопасности альянса в целом.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном расширении альянса после публикации новой стратегии национальной безопасности США, в которой представлены рекомендации по поводу этой политики, передает РИА «Новости» .

    На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Рютте заявил: «Как генеральный секретарь НАТО, моим основным средством, конечно, является обеспечение безопасности альянса в целом». При этом он не стал комментировать позицию США и не отметил перспектив приема новых членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО не разрабатывало планы на случай выхода Соединенных Штатов, несмотря на ключевую роль Вашингтона в альянсе.

    А накануне американский конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил вывести США из НАТО, зарегистрировав соответствующий законопроект под номером HR 6508.

    Напомним, 5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой от Европы требуют взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

    Комментарии (0)
    Главное
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США
    В Финляндии назвали причину перевооружения Европы
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    На Украине дроны применили для попытки заказного убийства
    Названы страны с самыми дешевыми билетами в межсезонье
    Депутат Толмачев осудил «Конституцию для зумеров» за насмешки
    Актер Добронравов рассказал о желании дочерей связать жизнь с искусством

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации