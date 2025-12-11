Мисс Финляндия-2025 лишилась титула за расизм

Мисс Финляндия-2025 Сара Джафче лишилась титула после расистской публикации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мисс Финляндия 2025 Сара Джафче приняла решение отказаться от титула на фоне обвинений в расизме, передает РИА «Новости». Поводом для скандала стала публикация в соцсетях, где она разместила свою фотографию с прищуренными глазами и подписью «ем с китайцем». Это вызвало волну критики и обвинения в расизме и высмеивании азиатской внешности.

На пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, Джафче заявила, что совместно с организацией Miss Suomi приняла решение о сложении титула Мисс Финляндия.

«Этим поступком я хочу показать, насколько серьезно мы относимся к ситуации, и что расизм ни в коем случае не приемлем», - заявила Джафче и принесла публичные извинения за свои действия.

Титул победительницы конкурса теперь перейдет к Таре Лехтонен, занявшей второе место. Ее коронация состоялась на этой же пресс-конференции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Финляндии чернокожую девушку подвергли травле за несоответствие национальным традициям.

До этого в Финляндии обанкротилась компания Arctic International, где отмечались расизм и случаи настоящего рабства.

Сейчас в стране зафиксирован рекордный уровень преступлений на почве ненависти, от которых чаще всего страдают граждане России и Эстонии.