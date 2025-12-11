Обманутая мошенниками пианистка Адфельдт решила вернуть проданную квартиру

Tекст: Дарья Григоренко

Адфельдт в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала, что передала 10 млн рублей, вырученных от сделки, злоумышленникам, рассчитывая якобы помочь поимке преступников.

По ее словам, она действовала под давлением и хотела сохранить жилье, однако сейчас решением вопроса будет заниматься суд. «Да, обман был, потому что меня обманули. Я спасала свою квартиру. Спасла ли – вопрос риторический, это решит суд», – заявила пианистка.

Вскрывшаяся спустя полгода схема мошенничества осложнила жизнь новым владельцам квартиры, семье профессора РАН Сергея Решмина. Им пришлось вскрывать дверь уже в присутствии полицейских, чтобы получить доступ к недвижимости.

Покупатели отмечают, что при оформлении сделки Адфельдт подписала расписку о том, что действует добровольно и не под чьим-либо давлением, а также была осведомлена о рисках возможного мошенничества. Сейчас жилье вынуждены делить обе стороны, а прокурор подал встречный иск с требованием признать сделку недействительной.

Ранее сообщалось, что Росреестр рассматривает возможность увеличения сроков регистрации сделок с жильем пожилых для предотвращения мошенничества и обеспечения дополнительной защиты собственников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для минимизации риска потери квартиры при «бабушкиной схеме» юристы посоветовали использовать специальные условия в договоре и добиваться возврата денег до восстановления прав продавца.