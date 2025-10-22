При атаках ВСУ в Белгородской области ранены ребенок и двое взрослых

Tекст: Вера Басилая

Два мирных жителя, в том числе девятилетний ребенок, получили ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

В оперштабе сообщили, что девятилетняя девочка получила травмы, когда дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка Первая. Родители доставили ребенка в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали у нее осколочное ранение ноги.

В селе Головчино в результате удара дрона по спецтехнике пострадал водитель. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и баротравмой для дальнейшего обследования.

Ранее дежурные расчеты ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.

Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь.