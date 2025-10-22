Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
При атаках ВСУ в Белгородской области ранены ребенок и двое взрослых
В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали водитель и девятилетняя девочка, сообщил оперштаб региона.
Два мирных жителя, в том числе девятилетний ребенок, получили ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
В оперштабе сообщили, что девятилетняя девочка получила травмы, когда дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка Первая. Родители доставили ребенка в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали у нее осколочное ранение ноги.
В селе Головчино в результате удара дрона по спецтехнике пострадал водитель. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и баротравмой для дальнейшего обследования.
Ранее дежурные расчеты ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь.