При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек

Гладков заявил о 19 пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область

Tекст: Вера Басилая

Массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район привели к ранениям 19 человек, сообщил Гладков в Telegram-канале .

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в одном из сел дроны дважды атаковали коммерческий объект, в результате чего шесть человек, среди которых четверо мужчин и две женщины, получили осколочные ранения различных частей тела и были госпитализированы.

В областном центре целью атаки стал остановочный комплекс. Среди пострадавших – пять женщин и три подростка. Травмы варьируются от осколочных ранений до минно-взрывных и баротравм. Одну из пострадавших женщин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадал также мужчина при атаке на административное здание, у него диагностированы осколочные ранения лица и грудной клетки.

В Белгородском районе в результате ударов дронов ранены мужчина и 12-летний мальчик, оба находятся в больнице. В Грайворонском округе пострадали мужчина и женщина, которым оказывают медицинскую помощь. В ходе атаки были повреждены коммерческие объекты, автомобили, многоквартирные и социальные здания.

Медики предоставляют необходимую помощь всем пострадавшим. Информация о последствиях продолжает уточняться.

Ранее в Валуйском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб человек и двое получили ранения.

ВСУ также нанесли удар по Грайворонскому городскому округу Белгородской области, после чего четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

Минобороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над российской территорией.

