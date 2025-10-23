При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Гладков заявил о 19 пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
В результате массированной атаки украинских беспилотников по Белгороду и району зафиксировано 19 пострадавших среди мирного населения, включая детей и подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район привели к ранениям 19 человек, сообщил Гладков в Telegram-канале .
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в одном из сел дроны дважды атаковали коммерческий объект, в результате чего шесть человек, среди которых четверо мужчин и две женщины, получили осколочные ранения различных частей тела и были госпитализированы.
В областном центре целью атаки стал остановочный комплекс. Среди пострадавших – пять женщин и три подростка. Травмы варьируются от осколочных ранений до минно-взрывных и баротравм. Одну из пострадавших женщин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадал также мужчина при атаке на административное здание, у него диагностированы осколочные ранения лица и грудной клетки.
В Белгородском районе в результате ударов дронов ранены мужчина и 12-летний мальчик, оба находятся в больнице. В Грайворонском округе пострадали мужчина и женщина, которым оказывают медицинскую помощь. В ходе атаки были повреждены коммерческие объекты, автомобили, многоквартирные и социальные здания.
Медики предоставляют необходимую помощь всем пострадавшим. Информация о последствиях продолжает уточняться.
Ранее в Валуйском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб человек и двое получили ранения.
ВСУ также нанесли удар по Грайворонскому городскому округу Белгородской области, после чего четыре населенных пункта остались без электроснабжения.
Минобороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над российской территорией.