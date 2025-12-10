Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооружённые силы России уничтожили два пункта управления беспилотниками в районе Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости». По данным Минобороны России, разведчики шестьдесят шестой мотострелковой дивизии зафиксировали вражеские объекты и передали их координаты расчетам беспилотных систем и артиллерии.

Министерство обороны сообщило: «Точным огнём гаубицы цели были уничтожены». Также отмечается, что операторы беспилотных систем нанесли дополнительные удары по позициям украинских военных в данном районе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что расчёты БПЛА несколькими попаданиями поразили пункт управления украинских беспилотников вместе с находившейся там живой силой. За последние сутки операторы беспилотников уничтожили более десяти целей противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть после бегства администрации Константиновки. Российские войска взяли Часов Яр и существенно продвинулись в сторону Константиновки. С России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.