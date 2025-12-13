  • Новость часаСША решили снять санкции с белорусского калия
    Цены на газ загоняют руководство США в политическую ловушку
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Лидеров BLM обвинили в краже миллионов долларов на борьбу с расизмом
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    16 комментариев
    13 декабря 2025, 15:22

    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    12 декабря 2025, 19:54
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Комментарии (28)
    12 декабря 2025, 22:00
    Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе
    Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Европу в ближайшие десять лет могут ждать масштабные социальные потрясения и новые формы преступности, связанные с развитием робототехники и ИИ. Такой вывод содержится в 48-страничном аналитическом докладе Европола, в котором перечислены угрозы, с которыми правоохранительным органам предстоит столкнуться уже совсем скоро.

    По оценке авторов доклада, роботы вскоре могут стать настолько привычной частью городской среды, что будут буквально «скользить по торговым центрам, доставлять посылки на верхние этажи и убирать транспортные платформы по ночам», пишет The Telegraph.

    Но широкое внедрение автоматизации, предупреждает Europol, способно привести к волне социального недовольства. В документе описывается сценарий, когда толпы людей, потерявших работу из-за роботизации, выходят на улицы и устраивают массовые акции протеста, включая «bot bashing» – уничтожение сервисных роботов.

    Любые сбои техники, даже самые незначительные, в атмосфере такой социальной напряженности могут перерастать в массовые беспорядки: «В этой неспокойной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение неправильного лекарства роботом-терапевтом в больнице, раздуваются до масштабов национальных протестов, подпитывая популистские призывы «ставить людей на первое место».

    В прогнозе также говорится, что киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом, предназначенных для ухода за восприимчивыми взрослыми и детьми. Таких роботов после взлома можно будет запрограммировать на сбор информации о жертве и даже на ее подготовку к противоправным действиям. В докладе Europol отмечается, что в будущем эмпатические способности социальных роботов могут быть использованы преступниками и террористами для самых разных злонамеренных целей.

    Еще один опасный сценарий связан с переносом технологий, полученных в ходе украинского конфликта, в криминальную сферу. Europol прогнозирует, что террористические группировки смогут задействовать сотни небольших квадрокоптеров с ИИ для нападений на критически важные объекты – электросети, водоснабжение, а также для организации побегов из тюрем. Эксперты отмечают, что уже сегодня мексиканские картели и радикальные группировки активно используют недорогие дроны для разведки, транспортировки наркотиков и атак на соперников.

    В документе отдельно описаны сложности, которые могут возникнуть при расследованиях, если «уликами» станут автономные устройства. Эксперты ставят вопрос: как выяснить, было ли действие робота – например, автопилота в беспилотном авто – случайностью или намеренным нарушением? В отчете упоминаются уже произошедшие инциденты: в 2022 году робот-шахматист сломал палец семилетнему участнику турнира, в Колумбии был найден управляемый по Starlink подводный дрон с 1,5 тоннами кокаина, в США полиция остановила машину из-за опасного маневра – и обнаружила, что это беспилотник.

    Однако не все специалисты разделяют тревогу Europol. Денис Незгода, коммерческий директор компании Locus Robotics, производящей роботов с искусственным интеллектом для работы на складах, считает, что роботизация в Европе вызвана нехваткой работников: «Реальность такова, что нам не хватает людей – в большинстве европейских стран стареющее население, доступной рабочей силы стало меньше. Есть и работа, которой люди не хотят заниматься, поэтому мы стремимся автоматизировать эти процессы».

    В то же время он согласен с прогнозом о грядущих войнах между преступными группировками и правоохранительными органами, которые начнутся из-за доступности и простоты применения беспилотников – эти технологии широко распространятся после конфликта на Украине.

    Напомним, на Украине уже применили для попытки заказного убийства.

    Комментарии (9)
    13 декабря 2025, 14:15
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 21:56
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщает Telegraph.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Дэна Дрисколла от участия в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК. Такое решение было принято после того, как Дрисколлу поручили представить Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов, предполагающий согласие Украины уступить Донбасс России, но глава киевского режима отверг этот документ.

    The Telegraph отмечает, что Хегсет принял меру после превышения Дрисколлом полномочий. «Наша делегация была удивлена», – заявил один из украинских чиновников. По его мнению, Дрисколлу «не разрешили приехать».

    Министра армии относят к группе вице-президента Джей Ди Вэнса, конкурирующей с группой под руководством госсекретаря Марко Рубио, которая будет представлять США на переговорах в Париже. Активное участие в разрешении конфликта также принимает «бизнес-группа» под руководством посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    CNN ранее сообщал о напряженности между Хегсетом и Дрисколлом, связанной с его близостью к Белому дому и Вэнсу. Несколько месяцев обсуждался вариант замены главы Пентагона на Дрисколла. Сам Дрисколл отрицал конфликт, называя Хегсета «силой добра». По данным пресс-секретаря Белого дома, Хегсет остается вовлеченным в доклады Трампу по ситуации на Украине.

    Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда городов и спорных территорий – лишь вопрос времени. СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД в статье «Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом» писала, что Уиткофф и Кушнер были основными составителями первоначальной версии «мирной концепции Трампа» из 28 пунктов. Представил эту версию украинцам министр армии США Дэн Дрисколл. Трамп остался доволен его работой.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 19:05
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. По его словам, если Киев таким образом пытается получить передышку в боевых действиях, то этот план Украины обречен.

    Песков в эфире «Первого канала» заявил: «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что власти России не рассматривают подобные шаги как возможность для диалога, если их целью станет временная остановка боевых действий. По его словам, Москва придерживается позиции, направленной на достижение устойчивого мира, а не формальных перемирий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

    Напомним, Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Комментарии (4)
    13 декабря 2025, 12:27
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики, обеспечивающих их работу, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился ночью с помощью высокоточного оружия наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальние беспилотники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

    Целями ударов были транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия, склады ГСМ и т.д.

    Комментарии (7)
    13 декабря 2025, 03:13
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 13:49
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии направило на штурм города Купянск в Харьковской области до четырех тыс. бывших заключенных, причем они оснащены тяжелой техникой.

    Эти бывшие заключенные пытаются проломить линию обороны ВС России в западной части Купянска, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. В штурме города принимают участие подразделения 3-й механизированной бригады, бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО).

    В штурмовики ВСУ набирают осужденных для выполнения задач, с которых они часто не возвращаются.

    Ранее СМИ сообщали, что командование украинской армии отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под ФАБы.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Комментарии (9)
    12 декабря 2025, 19:55
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие

    Политолог Данилин: При желании Зеленский давно провел бы президентские выборы

    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    При желании Владимир Зеленский давно бы провел президентские выборы на Украине, но он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу в Киеве снова заявили о том, что для проведения выборов необходимо добиться остановки огня.

    «Вполне вероятно, что Владимир Зеленский прорабатывает вариант, при котором США просто не допустят его участия в президентских выборах, например, из-за коррупционного скандала. Поэтому он нервничает, затягивает время и надеется выторговать перемирие, чтобы потом всех обмануть, в первую очередь Россию, укрепив резервы ВСУ и фронт», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, требования Киева по проведению выборов и референдума касательно возможных территориальных уступок Украины позволяют Зеленскому выторговать время, «за которое можно понастроить столько укреплений, чтобы потом продолжить конфликт». При этом он прекрасно осознает, что является диктатором, не способным одержать победу на голосовании, считает эксперт.

    «Важно понимать, что Зеленский не имеет полномочий ни для заключения мира, ни для того, чтобы представлять Украину. Но при этом он понимает, что требования США о проведении выборов – это условие его политического выживания. Плюс, он надеется, что может провести электоральную кампанию по молдавскому сценарию, договорившись с европейцами о том, чтобы обеспечить нужный результат за счет голосов украинской диаспоры», – рассуждает Данилин.

    Тот факт, что для проведения выборов, то есть обеспечения базовой демократической процедуры, Зеленскому нужна помощь других государств, «указывает на несостоятельность украинской независимости», подчеркивает политолог. При желании он давно провел бы выборы, ведь России боевые действия не помешали организовать референдумы на исторических территориях, а также выборы в Курской области.

    «Если в 2024 году у Зеленского были мутные шансы на победу, то сейчас их вообще нет. Поэтому все, что он говорит о невозможности проведения выборов – это отговорки, его отсылки к вопросам безопасности – ничтожны», – добавил Данилин.

    Напомним, в пятницу советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для проведения легитимных выборов необходимо добиться остановки огня. «Во время предвыборной кампании и голосования не должны стрелять ракеты и дроны. На мой взгляд, добиться этого можно только путем объявления перемирия», – написал Подоляк в своем Telegram-канале. 

    Он также потребовал денег от партнеров, указав на то, что поиск средств на избирательный процесс «не должен быть только проблемой Украины». О том, что перемирие было бы обманом и запудриванием мозгов, нужен долгосрочный мир, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если желание Зеленского провести «референдум по территориальным вопросам» это предлог для требования передышки, то это у Киева не пройдет.

    Накануне Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого гражданам могут предложить ответить на территориальные вопросы. «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – заявил Зеленский.

    Вопрос о необходимости проведения президентских выборов на Украине приобрел особую актуальность после недавнего заявления Вашингтона с упреками в адрес украинских властей в том, что они используют конфликт с Россией в качестве предлога для отказа от проведения голосования.

    В ответ на это Зеленский сразу же заявил о готовности к проведению голосования, подчеркнув, что ждет соответствующих «предложений от партнеров и депутатов о законодательных изменениях», которые якобы сумеют помочь организовать выборы в стране во время военного положения. «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова», – добавил Зеленский.

    Комментарии (25)
    12 декабря 2025, 22:10
    Премьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов

    Стармер и де Вевер обсудили планы экспроприации 210 млрд евро российских активов

    Премьеры Британии и Бельгии обсудили изъятие российских активов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о конфискации примерно 210 млрд евро российских активов, большая часть которых заморожена в Бельгии, стал предметом переговоров между премьером Великобритании Киром Стармером с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

    Премьеры Британии Кир Стармер и Бельгии Барт де Вевер считают нынешний этап обсуждения украинского вопроса переломным, передает ТАСС. В заявлении канцелярии главы правительства Британии после переговоров лидеров отмечается, что стороны обсудили последние мирные переговоры и пришли к выводу: сейчас для будущего Украины наступил переломный момент.

    По мнению Стармера и де Вевера, усиление давления на Россию и поддержка Киева – единственный способ добиться справедливого и долгосрочного мира. Лондон и Брюссель подтверждают намерение сохранять такую стратегию.

    Особое внимание стороны уделили теме возможной экспроприации российских активов, против чего последовательно выступает бельгийская сторона. Лидеры договаривались продолжить совместную работу с европейскими партнерами ради поиска решений для финансирования Украины, включая обсуждение вопросов использования российских суверенных активов.

    Еврокомиссия собирается вынести на саммит стран ЕС 18-19 декабря инициативу по экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро сейчас заморожены на счетах Euroclear в Бельгии. Бельгия возражает против этого, настаивая на юридических гарантиях от других стран ЕС на случай возможных убытков из-за ответных мер России.

    Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Решение о блокировке активов принято до окончания конфликта на Украине .

    Власти Британии заняли второе место, а власти Бельгии – девятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 07:38
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 11:08
    Захарова: Зеленский шантажирует коррумпированных западных политиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политики с Запада оказались под влиянием Владимира Зеленского, они связаны с ним коррупцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть – и по форме реализации, и по идеологии – привык всех шантажировать», – сказала Захарова ТАСС.

    Она добавила, что Зеленский знает, кто и в каких коррупционных сделках состоит с ним со стороны Запада, и пользуется этим.

    Ранее Захарова обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей. Она пояснила, что киевский режим, педагоги, блогеры и активисты безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 08:45
    Бусаргин сообщил о гибели двух человек после атаки дронов в Саратове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    Два человека погибли в результате атаки беспилотников на жилой дом в Саратовской области, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

    По его словам, несколько квартир в доме получили повреждения после атаки БПЛА. Бусаргин добавил: «В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. Два человека погибли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове в результате атаки беспилотников погиб один человек.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 06:35
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 23:02
    В порту Одессы после взрыва загорелся танкер с генераторами

    Танкер с грузом генераторов вспыхнул в порту Одессы после взрыва

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы произошел мощный взрыв, после которого загорелся танкер с генераторами, продолжается масштабный пожар, сообщили СМИ.

    В порту Одессы загорелся нефтяной танкер Cenk T, перевозивший генераторы, передает «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Очевидцы сообщили, что сначала на борту судна прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар, охвативший практически все судно. По предварительным данным, на танкере находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы. Груз принадлежит компании «АКСА» и был предназначен для поставки в Румынию.

    Однако по информации местных источников, судно являлось одним из объектов теневой энергетики Украины, снабжавших электричеством жилые районы вблизи порта.

    Политик Олег Царев выложил в своем Telegram-канале фотографии горящего танкера.

    Ранее в Одессе прогремела серия взрывов.

    Энергетический объект на юге Украины получил повреждения вследствие этих взрывов, и ряд населенных пунктов оказался без электроснабжения.

    В среду инфраструктурный объект в Одесской области также пострадал после серии взрывов.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 23:17
    RMF FM: Встреча по Украине в Париже отменена

    RMF FM: Встреча в Париже чиновников ЕС и США по Украине отменена

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированная на субботу встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии в Париже по вопросам урегулирования ситуации на Украине отменена, сообщил источник в Елисейском дворце польской радиостанции RMF FM.

    Согласно данным RMF FM, субботняя встреча по вопросу Украины, которая должна была пройти в Париже, не состоится, передает РИА «Новости».

    Радиостанция отмечает, что эта информация неофициальная и поступила от источника в Елисейском дворце.

    Ранее предполагалось, что в субботу в Париже пройдет встреча с участием высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии, где будет обсуждаться план американского лидера Дональда Трампа по регулированию украинского кризиса.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США примут участие во встрече по Украине в Париже, если сочтут это целесообразным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает, о чем пойдет речь на встрече по украинскому вопросу в субботу.

    Комментарии (0)
    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

