Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.
Над Россией за ночь нейтрализовали 111 дронов ВСУ
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 111 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над территорией Ростовской областью уничтожили 34 дрона, над Брянской – 25, над Калужской – 11, над Новгородской – 10, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Белгородской областью и над Крымом уничтожили по семь БПЛА, над Тульской областью – пять, над Кубанью – четыре, над Волгоградской и Орловской областями – по два.
Над Липецкой, Тверской областями, над Московским регионом и над Азовским морем уничтожили по одному беспилотнику.
В ночь на пятницу аэропорт Волгограда вводил временные ограничения полетов. В ночь на четверг над Россией уничтожили 139 украинских дронов. До этого за четыре часа над Белгородской областью сбили 20 дронов ВСУ. Также был уничтожен летевший на Москву беспилотник.