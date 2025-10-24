Над Россией за ночь нейтрализовали 111 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Над территорией Ростовской областью уничтожили 34 дрона, над Брянской – 25, над Калужской – 11, над Новгородской – 10, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Белгородской областью и над Крымом уничтожили по семь БПЛА, над Тульской областью – пять, над Кубанью – четыре, над Волгоградской и Орловской областями – по два.

Над Липецкой, Тверской областями, над Московским регионом и над Азовским морем уничтожили по одному беспилотнику.

В ночь на пятницу аэропорт Волгограда вводил временные ограничения полетов. В ночь на четверг над Россией уничтожили 139 украинских дронов. До этого за четыре часа над Белгородской областью сбили 20 дронов ВСУ. Также был уничтожен летевший на Москву беспилотник.