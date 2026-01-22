Эксперт допустил появление в Гренландии баз США, аналогичных Гуантанамо

Политолог Лукьянов: США могут натыкать в Гренландии аналоги базы Гуантанамо

Tекст: Антон Антонов

«Короче говоря, сделка века, видимо, будет заключаться в том, что США натыкают в Гренландии аналогов своей кубинской базы Гуантанамо на правах бессрочной аренды задаром», – заявил Лукьянов в Telegram.

New York Times пишет, что среди военных чиновников стран НАТО прошло обсуждение идеи передачи суверенитета над малыми участками Гренландии Соединенным Штатам. Источники издания сообщили, что такой компромисс рассмотрели как возможность размещения американских военных баз по аналогии с британскими базами на Кипре. Пока не ясно, стала ли эта идея частью официальных предложений Вашингтона, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии. Госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании. Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются.

