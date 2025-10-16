  • Новость часаИндия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Путин утвердил новую концепцию миграционной политики
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Стало известно о провале согласования новых санкций ЕС против России
    Банки повысили ставки по вкладам в рублях
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    19 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    12 комментариев
    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня

    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    Комментарии (26)
    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (35)
    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал

    Политолог Баширов: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал

    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал
    @ REUTERS/Jason Lee

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не отличается точностью формулировок, а также любит приукрашивать. Его заявление о том, что страны якобы активно покидают БРИКС, может быть попыткой подбодрить президента Аргентины Хавьера Милея, который ранее отказался от участия в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «Слова Дональда Трампа нужно все время переводить – но не с английского на русский, как может показаться на первый взгляд, а с «трамповского», – иронично отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, президент США, рассуждая о БРИКС, «опять все перепутал».

    «Из организации никто не выходил и заявлений не подавал. Возможно, какие-то государства думали вступить в объединение, но этого не сделали», – отметил эксперт. Одна из таких стран – Аргентина, с президентом которой американский политик провел во вторник переговоры.

    Правительство Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС – но это было задолго до возвращения республиканца в Белый дом и его угроз в адрес участников организации. Как бы то ни было, аргентинский «Трамп» хочет перевести страну на доллар, напомнил Баширов. Он допускает, что заявление американца о якобы развале БРИКС – «попытка поощрить Милея».

    Впрочем, есть и другая версия, добавил политолог. «Может быть, президенту США доложили о снижении активности сотрудничества некоторых стран организации. Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам. Важно помнить, что Трамп не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать», – заключил Баширов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, опасаясь американских тарифов. «Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», – считает президент США.

    При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно государства намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания. В настоящее время в состав БРИКС входит 10 государств – это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году страной – партнером объединения стал Казахстан, в ноябре 2024 года – Белоруссия.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года сообщала, что 24 страны стоят в очереди на присоединение к БРИКС. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации, среди них – равноправие, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут 100-процентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Спустя несколько месяцев Трамп вновь обратился к угрозам: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    Комментарии (6)
    15 октября 2025, 16:14 • Новости дня
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

    О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.

    Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.

    Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.

    Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    Комментарии (12)
    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Комментарии (5)
    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    МИД Китая поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с позицией национальных авиаперевозчиков, выступающих против планов США запретить полеты над Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Внешнеполитическое ведомство Китая выразило солидарность с протестом национальных авиакомпаний против предложения Минтранса США запретить пересекать их самолетам воздушное пространство РФ во время полетов в Соединенные Штаты или из них, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул на брифинге, комментируя намерения американской стороны, что Китай поддерживает свои компании в защите их законных прав и интересов.

    Ранее администрация Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через российскую территорию.

    Инициатива США связана с неравными условиями для авиаперевозчиков.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях своей политики.

    Комментарии (2)
    15 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    Мирошник: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    @ Adri Salido/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) собирает вокруг себя учеников украинских школ, создавая там подобие «гитлерюгенда», сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Азов» уже вовсю окучивает украинские школы и формирует там «гитлерюгенд». И действительно, зачем детям литература или математика, им нужно собирать на уроках труда дроны и учиться подрывному делу», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что будущее этих детей – стать «пушечным мясом» для европейских «партнеров».

    Напомним, летом в Краматорске уничтожили медиапредставителя «Азова» и рекламное лицо боевиков Ивана Смаглюка.

    Участник спецоперации Евгений Рассказов сообщал, что у боевиков «Азова» наблюдается паника.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 14:32 • Новости дня
    Ермак и Свириденко встретились в США с производителями ракет Tomahawk

    Свириденко и Ермак провели в США переговоры с производителями ракет Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация встретилась в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, а также крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась с представителями американских компаний Lockheed Martin и Raytheon, передает ТАСС.

    В состав делегации вошли также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Во время визита обсуждались вопросы, связанные с производством и поставками ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Как отметил Ермак, одной из ключевых целей поездки является укрепление противовоздушной обороны и развитие ударных возможностей украинских сил.

    Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты 13 октября. В Киеве заявляли, что рассчитывают добиться новых договоренностей по военной поддержке.

    Ранее Владимир Зеленский отправил Юлию Свириденко и Андрея Ермака в США для переговоров по вопросам ПВО.

    Сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне передачу ракет Tomahawk на Украину.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского назначена на пятницу, 17 октября.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 21:22 • Новости дня
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ответил на домыслы в СМИ, распространенные «информированными источниками» издания Middle East Eye, о намерении дипломата покинуть администрацию президента после мирового соглашения по Газе, назвав это фейком, который стоит тут же забыть.

    «Эта история – на 100% фейк и должна быть опровергнута немедленно! Я постоянно удивляюсь, откуда так называемые журналисты берут столь смехотворную чушь», –  приводит текст поста Уиткоффа в соцсети Х портал BreakingTheNews.

    По словам Уиткоффа, он вовлечен в мирный процесс больше, чем когда-либо и продолжит «с гордостью служить» президенту США Дональду Трампу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британское издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник писало, что Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    При этом в Кремле отметили, что опыт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, проявившийся на Ближнем Востоке, может помочь поиску решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало, а дата их возможного телефонного разговора неизвестна.

    Москва не получала поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге ответил на соответствующий вопрос: «Нет, не было».

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет информации о возможных сроках телефонного разговора между лидерами России и США. На вопрос о том, может ли звонок, анонсированный Трампом, состояться до пятницы, представитель Кремля отметил: «Нет, пока неизвестно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел повторные переговоры с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы обороны и дальнобойности.

    Комментарии (3)
    15 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров предупредил о последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

    Лавров заявил о колоссальном ущербе отношениям России и США из-за Tomahawk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что обсуждение возможной передачи Киеву этих ракет сопровождается заявлениями президента Дональда Трампа о нежелании эскалации ситуации.

    По словам Лаврова, сам факт признания Трампом серьезности возможной эскалации говорит о том, что поставки Tomahawk приведут к еще большему обострению между Россией и США, а Украина в данном вопросе уже отойдет на второй план. Министр уверен, что подобные шаги нанесут колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между двумя странами и не позволят выйти из глубокого кризиса, возникшего, по мнению Лаврова, в период администрации Джо Байдена.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество, сообщает украинское издание «Страна».

    «Установлено, что у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя, злоумышленники отобрали автомобиль KIA, который впоследствии был обнаружен полицией в Киевской области», – сказано в материале.

    В одном из случаев нападавшие силой посадили военнослужащего, находившегося на лечении, в микроавтобус, вывезли в неизвестном направлении, избили, угрожали оружием и требовали за его освобождение выкуп.

    Еще одного жителя Тернополя похитили, применив слезоточивый газ, раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед машиной, после чего три дня держали в заточении.

    По данным полиции, идут задержания военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) за похищения людей и принудительную  мобилизацию.

    «Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В настоящее время семи фигурантам предъявлены обвинения», – приводит ТАСС комментарий правоохранителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Тернополе неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с экс-футболистом Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Впоследствии в Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об обещании Моди прекратить покупать российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть, что Трамп назвал «большим шагом» в попытках экономически изолировать Москву.

    «Поэтому я был недоволен тем, что Индия покупает нефть, и сегодня он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы заставим Китай сделать то же самое», – приводит слова Трампа портал YahooNews.

    Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на отправленные по электронной почте вопросы о том, давал ли Моди такое обещание Трампу.

    Обещание Индии прекратить покупать российскую нефть стало бы поворотным моментом в мировой энергетической дипломатии, поскольку Вашингтон активизирует усилия по ограничению нефтяных доходов Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

    Это также стало бы сигналом о серьезном изменении позиции одного из крупнейших потребителей энергоносителей Москвы и могло бы изменить расчеты других стран, импортирующих российскую нефть.

    В комментариях журналистам Трамп добавил, что Индия не может «немедленно» прекратить поставки, назвав это «небольшим процессом, который скоро завершится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары, а Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков, однако индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, основной объем расчетов по-прежнему осуществляя в рублях.

    Комментарии (4)
    Военный эксперт оценил сроки полного освобождения ЛНР
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Польские депутаты поругались из-за выдачи украинца Германии
    Украинские СМИ сообщили о массовых задержаниях военных в Тернополе
    Выдворенный из Латвии пенсионер получил российский паспорт за полчаса
    В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак в России

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главным бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

