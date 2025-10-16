Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.
Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».
Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.
Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.
Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.
Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.
Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.
Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.