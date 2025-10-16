Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая

Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал

Tекст: Анастасия Куликова

«Слова Дональда Трампа нужно все время переводить – но не с английского на русский, как может показаться на первый взгляд, а с «трамповского», – иронично отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, президент США, рассуждая о БРИКС, «опять все перепутал».

«Из организации никто не выходил и заявлений не подавал. Возможно, какие-то государства думали вступить в объединение, но этого не сделали», – отметил эксперт. Одна из таких стран – Аргентина, с президентом которой американский политик провел во вторник переговоры.

Правительство Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС – но это было задолго до возвращения республиканца в Белый дом и его угроз в адрес участников организации. Как бы то ни было, аргентинский «Трамп» хочет перевести страну на доллар, напомнил Баширов. Он допускает, что заявление американца о якобы развале БРИКС – «попытка поощрить Милея».

Впрочем, есть и другая версия, добавил политолог. «Может быть, президенту США доложили о снижении активности сотрудничества некоторых стран организации. Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам. Важно помнить, что Трамп не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать», – заключил Баширов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, опасаясь американских тарифов. «Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», – считает президент США.

При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно государства намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания. В настоящее время в состав БРИКС входит 10 государств – это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году страной – партнером объединения стал Казахстан, в ноябре 2024 года – Белоруссия.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года сообщала, что 24 страны стоят в очереди на присоединение к БРИКС. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации, среди них – равноправие, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов.

В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут 100-процентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Спустя несколько месяцев Трамп вновь обратился к угрозам: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%».

