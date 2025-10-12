Трамп пообещал благоприятный исход нового торгового конфликта с Пекином

Tекст: Ольга Иванова

Трамп прокомментировал новый торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином, подчеркнув, что ситуация разрешится благоприятно, передает РИА «Новости». Он заявил: «Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо!.. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) не хочет экономической депрессии для своей страны – и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему».

Трамп сделал это заявление на фоне обострения торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в стабильности и не стремятся к экономическому ущербу друг для друга.

По словам американского президента, Вашингтон рассматривает Пекин не как противника, а как партнера, которому важно сохранить экономическое процветание. Власти США, по его словам, будут делать все возможное для конструктивного диалога с Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в ближайшие недели станет ясно, готов ли Пекин к эскалации торговой войны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп, параллельно обрушив рынок криптовалют.

При этом американист Ордуханян указал на то, что угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком.