Вэнс заявил о готовности Трампа к диалогу с Китаем

Tекст: Ольга Иванова

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант снятия с американских бирж компаний КНР, связанных с вооруженными силами, передает РИА «Новости». По словам Вэнса, президент США открыт для всех возможных вариантов и будет решительно отстаивать интересы страны.

Также Вэнс подчеркнул, что у Вашингтона есть больше инструментов давления на Китай, чем у Пекина. Он отметил: «Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако, если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком».

Вэнс добавил, что в ближайшие недели станет ясно, намерен ли Китай начать торговую войну с США или предпочтет более рациональный подход. Он отметил, что администрация внимательно следит за действиями Пекина и готова к различным сценариям развития событий.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп, параллельно обрушив рынок криптовалют.

При этом американист Ордуханян указал на то, что угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком.