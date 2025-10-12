Папа Римский поприветствовал перемирие между ХАМАС и Израилем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Папа Римский Лев XIV приветствовал достижение договоренности о прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем, передает ТАСС. Он выразил надежду, что достигнутое соглашение послужит началом справедливого и прочного мира на Святой земле.

В своей воскресной проповеди понтифик заявил: «Мирное соглашение вселило искру надежды на Святой земле. Я призываю все стороны продолжать следовать по пути, который они выбрали для достижения справедливого и прочного мира, уважающего законные чаяния израильского и палестинского народов».

Папа Римский также высказал надежду на прекращение конфликта на Украине, призвав к установлению мира и там.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.