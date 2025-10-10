Закончено оглашение показания потерпевших по делу о теракте в «Крокусе»

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд перешел к исследованию письменных доказательств по уголовному делу, указал собеседник ТАСС.

В числе таких доказательств –судебно-медицинские экспертизы и другие письменные материалы.

Другой участник процесса пояснил, что прокуратура может попросить в любой момент изменить порядок представления доказательств обвинения или предоставить не исследованные ранее доказательства.

Потерпевшими по делу числятся более 1,7 тыс. человек, шесть юрлиц, включая операторов сотовой связи МТС и «Т2 мобайл».

Близкие и родственники находящихся на скамье подсудимых 19 террористов не принимают участия в слушаниях и не могут ходить на заседания, поскольку живут в соседних с Россией странах.

Ранее сообщалось, что боевики в ходе нападения на «Крокус» общались между собой и выкрикивали фразы на арабском языке.

Напомним, нападение на «Крокус» произошло 22 марта 2024 года, жертвами стали 149 человек.