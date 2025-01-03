Ученый: Новая комета ATLAS может стать видна с Земли без бинокля

Ученый: Комета C/2024 G3 (ATLAS) может стать видимой без бинокля после сближения с Солнцем

Tекст: Мария Иванова

Комета C/2024 G3 (ATLAS), открытая системой телескопов ATLAS 5 апреля 2024 года, приближается к Солнцу и, если она переживет это сближение, станет видимой для наблюдателей с Земли, пишет РИА «Новости».

Научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий отметил, что комета достигнет перигелия, то есть наименьшего расстояния до Солнца, 13 января.

Короткий подчеркнул, что условия наблюдения кометы C/2024 G3 ATLAS будут хуже, чем у ее предшественницы, кометы C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая была видна невооруженным глазом в октябре 2024 года. Это связано с тем, что новая комета пролетит в четыре раза ближе к Солнцу, чем Меркурий, что создаст на ее поверхности температурные условия, достигающие тысяч градусов. Если комета не испарится, ее блеск может быть сравним с Венерой, достигая минус 4 звездной величины.

Условия для наблюдения кометы будут более благоприятными в южном полушарии, но астрономы предполагают, что она будет видна и в северном полушарии. В ближайшие дни ожидается уточнение ее предполагаемой яркости и условий видимости. Однако близость кометы к Солнцу может создать трудности для ее наблюдения из-за засветки во время восхода или заката, добавил Короткий.

Отметим, что ранее сообщалось: комета C/2024 S1 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая могла стать видимой даже при дневном свете благодаря своей яркости, разрушилась при прохождении перигелия 28 октября.

Между тем два больших астероида, сопоставимые по размеру с Эмпайр-стейт-билдинг, пролетели мимо Земли 3-4 декабря на расстоянии до 5,5 млн км.