В России решили изменить закон о срочной службе в армии

Правительство поддержало изменения в закон о срочной службе

Tекст: Алексей Дегтярев

Такие решения, согласно проекту, должны быть выполнены в течение одного года с момента их принятия, передает ТАСС.

Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Он также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения и крупных муниципальных образованиях. Это, по мнению правительства, позволит оптимизировать количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, необходимых для призыва.

Также в проекте отзыва отмечается, что наименование законопроекта требует уточнения в части вопросов организации призыва.

Введение единой призывной комиссии, как полагают в правительстве, сократит нагрузку на медицинских специалистов и улучшит организацию призыва на военную службу.

В июле прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках.