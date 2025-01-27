У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
В России решили изменить закон о срочной службе в армии
Правительство поддержало изменения в закон о срочной службе
Российское правительство одобрило проект закона о призыве на срочную службу в армию, предусматривающий исполнение неисполненных решений о призыве в течение года.
Такие решения, согласно проекту, должны быть выполнены в течение одного года с момента их принятия, передает ТАСС.
Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Он также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения и крупных муниципальных образованиях. Это, по мнению правительства, позволит оптимизировать количество должностных лиц, включая врачей-специалистов, необходимых для призыва.
Также в проекте отзыва отмечается, что наименование законопроекта требует уточнения в части вопросов организации призыва.
Введение единой призывной комиссии, как полагают в правительстве, сократит нагрузку на медицинских специалистов и улучшит организацию призыва на военную службу.
В июле прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках.