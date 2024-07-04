ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Госдума одобрила передачу данных военнообязанных через реестр воинского учета
Госдума вводит передачу данных военнообязанных сотрудников через реестр воинского учета
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета.
Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Как говорится в пояснительной записке, новые нормы направлены «на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать в том числе посредством государственной информационной системы – Реестр воинского учета», передает ТАСС.
По закону лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения.
Напомним, в апреле 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск реестра военнообязанных россиян в полном объеме будет возможен не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.