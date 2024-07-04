Госдума одобрила передачу данных военнообязанных через реестр воинского учета

Госдума вводит передачу данных военнообязанных сотрудников через реестр воинского учета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Как говорится в пояснительной записке, новые нормы направлены «на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать в том числе посредством государственной информационной системы – Реестр воинского учета», передает ТАСС.

По закону лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения.

Напомним, в апреле 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск реестра военнообязанных россиян в полном объеме будет возможен не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.