На новый нацпроект «Молодежь и дети» запланировали выделить 458 млрд рублей

Власти запланировали выделить 458 млрд рублей на новый нацпроект «Молодежь и дети» в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

В 2026 году объем финансирования проекта возрастет до 547 млрд 375,6 млн рублей, а в 2027 году достигнет 550 млрд 342,1 млн рублей, передает ТАСС.

Средства из федерального бюджета на национальный проект «Семья» в 2025 году составит 2,83 трлн рублей, в 2026 году – 2,88 трлн рублей, в 2027 году – 2,84 трлн рублей.

Более 170 млрд рублей планируется направить из бюджета на строительство и реконструкцию автодорог федерального значения в 2025 году, более 218 млрд – в 2026 году и почти 176 млрд рублей в 2027 году в рамках федпроекта «Развитие федеральной сети».

На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» выделят почти 939 млрд рублей: 369 810,6 млн рублей в 2025 году, 284 244,2 млн рублей – в 2026 году, а в 2027 году – 284 673,2 млн рублей.

Кроме того, на финансовое обеспечение национального проекта «Туризм и гостеприимство» планируется выделить в 2025 году 43,992 млрд рублей, в 2026 году – 70,849 млрд рублей и 81,938 млрд рублей – в 2027 году.

Отдельное внимание в рамках нацпроекта уделено федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал». Для его реализации в 2025 году предусмотрено 6,2 млрд рублей, в 2026 году – 16,4 млрд рублей, а в 2027 году сумма финансирования составит 17,3 млрд рублей.

Напомним, кабинет министров представил в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы, в котором предусмотрены значительные средства на социальные обязательства, включая адресную помощь беременным и семьям с детьми.