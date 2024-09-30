Представлен проект госбюджета на 2025–2027 годы

Правительство представило проект бюджета на 2025–2027 годы, который предусматривает приоритетные социальные расходы

Tекст: Вера Басилая

Пакет сопутствующих документов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При формировании бюджета акцент сделан на исполнении социальных обязательств и приоритетных задач, обозначенных президентом.

Проект бюджета нацеливается на поддержку беременных женщин и семей с детьми, для чего предусмотрено свыше 4 трлн рублей на ежемесячные пособия. Более 1,7 трлн рублей выделено на материнский капитал, а на субсидии по обеспечению жильем молодых семей – свыше 12 млрд рублей. На региональные демографические программы планируется направить около 37,5 млрд рублей, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

Кроме того, в бюджете заложены средства на горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников и повышение пенсий. На социальный контракт для помощи гражданам в сложной ситуации предусмотрено свыше 130 млрд рублей.

Для реализации национальных проектов запланировано более 18 трлн рублей на три года. В течение шести лет на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн рублей средств федерального бюджета. Финансирование в части федерального бюджета увеличено почти вдвое по сравнению с 2019–2024 годами.

Финансовая поддержка регионов составит ежегодно по 3,3 трлн рублей.

Бюджет на 2025–2027 годы сформирован на основе прогноза социально-экономического развития с умеренной траекторией динамики ВВП от 2,5 до 2,8%. Ожидается дефицит бюджета в пределах 0,5–1,1% ВВП, основной акцент на госзаимствованиях для его покрытия.

Ранее в ходе обсуждения параметров бюджетов внебюджетных государственных фондов Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены.

