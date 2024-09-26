Шарий: Украина в ходе одного удара потеряла сразу четыре F-16

Трамп: Украины больше нет

Трамп: Во всем мире не хватит денег на восстановление Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Трамп считает, что Киев должен был пойти на уступки Москве за несколько месяцев до начала спецоперации в феврале 2022 года, поскольку «любая сделка – худшая сделка – была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

«Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они немного уступили бы, но все остались бы живы, и каждое здание было бы построено, каждая башня простояла бы еще 2000 лет», – цитирует Трампа РБК.

Политик считает, что на восстановление городов Украины «уйдут сотни лет». Также Трамп считает, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Киеву, а не подтолкнув его к уступкам России.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, он также добавил, что украинский президент за каждый свой визит в США увозит 60 млрд долларов.