Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.15 комментариев
Мирные жители пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области
Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мужчина получил осколочное ранение груди, женщина – осколочное ранение ноги, их решено госпитализировать. Третий пострадавший, с баротравмой, от госпитализации отказался, сообщил Гладков в Telegram.
В результате обстрела загорелись два частных дома и один коммерческий объект, еще один частный дом получил повреждения. Также повреждены три многоквартирных дома, социальный объект, две машины и ЛЭП, часть города осталась без света.
Напомним, Россия ввела режим контртеррористической операции на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.