Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.2 комментария
Лукашенко увидел урок для Белоруссии в событиях Сирии
Лукашенко назвал борьбу мировых игроков в Сирии уроком для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.
В ходе рабочей поездки в Борисов Лукашенко отметил, что события в Сирии служат важным уроком для его страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко указал на сложную ситуацию в Сирии, подчеркнув, что это лишь начало, и вскоре начнется борьба за власть. Он отметил, что борьба мировых игроков в Сирии является важным уроком для Белоруссии, которая должна самостоятельно определять свою судьбу.
По мнению аналитиков, свержение Башара Асада может спровоцировать усиление исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти и отсутствия плана управления страной.
Падение режима Башара Асада в Сирии стало стратегическим ударом для Ирана, вынуждая страну переосмыслить свою оборонную политику и усиливать ядерную программу на фоне возрастающей угрозы от Израиля и возвращения Дональда Трампа к власти в США.