Reuters: Свержение Асада грозит возрождением исламизма в Сирии

Reuters: Свержение Асада может открыть путь исламистам к власти в Сирии

Tекст: Мария Иванова

Свержение президента Башара Асада в Сирии может привести к возрождению исламистского влияния, пишет Reuters. Эксперты опасаются, что вакуум власти, образованный после его ухода, создаст почву для усиления исламистских группировок.

Директор аналитического центра Gulf Research Center Абдельазиз аль-Сагер заявил: «Внутри и за пределами региона серьезно опасаются вакуума власти, который может возникнуть из-за внезапного краха Асада». В качестве примера он привел затяжные гражданские войны в Ираке и Ливии после падения Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

По данным высокопоставленного западного дипломата, раздробленность сил повстанцев может способствовать процветанию экстремистских группировок, так как нет четкого плана управления Сирией. Это делает ситуацию в стране особенно уязвимой для роста исламистского влияния.

Напомним, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск. В результате Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, оставив страну в неустойчивом политическом положении.

Ранее сообщалось, что Турция намерена играть ключевую роль в восстановлении и строительстве новой Сирии, несмотря на значительные риски ухудшения ситуации.

Между тем сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.