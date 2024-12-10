Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Совбез ООН обсудил разработку документа по Сирии
Совет Безопасности ООН планирует опубликовать документ по Сирии в ближайшие дни
На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.
«Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим», – приводит РИА «Новости» слова российского постпреда.
Также Небензя прокомментировал вопросы о судьбе российских сил в Сирии после смены власти в этой стране. Он подчеркнул, что не является компетентным лицом для ответов на подобные вопросы. «Вы спрашиваете не того человека», – заявил Небензя, отвечая на вопрос одного из журналистов.
Кроме того, глава российского представительства в шутливой форме предложил США помощь в поиске лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Ахмеда аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, в обмен на обещанное вознаграждение.
«Госдепартамент признает аль-Джулани террористом и обещает десять миллионов долларов за помощь в его задержании. Я сказал американцам: дайте нам эти десять миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – говорится в сообщении ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Совбеза ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности Сирии.