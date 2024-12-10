  • Новость часаСирия призвала ООН остановить агрессию Израиля
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    Крах Сирии был заложен в ее истории
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Актера Щербакова успешно прооперировали
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Нетаньяху заявил о переходе Голанских высот под контроль Израиля навсегда
    В Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина
    Курская администрация поможет расследовать дело об оборонительных сооружениях
    ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    35 комментариев
    10 декабря 2024, 01:25 • Новости дня

    Небензя оценил закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Небензя сообщил о единстве мнений в Совбезе ООН по территориальной целостности Сирии

    Tекст: Максим Попов

    На заседании Совета Безопасности ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул значимость сохранения территориальной целостности Сирии и назвал прошедшие консультации позитивными.

    На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем за закрытыми дверями, обсуждалась текущая ситуация в Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал эти консультации как позитивные, передает ТАСС. Он отметил, что члены Совбеза более-менее едины в своем мнении о важности сохранения территориальной целостности Сирии.

    «Совет Безопасности ООН выразил общее мнение о необходимости поддерживать территориальную целостность Сирии», – заявил Небензя. Он добавил, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, в целом консультации прошли конструктивно и дали положительный результат.

    Члены Совбеза ООН обсудили также гуманитарные аспекты кризиса в Сирии и меры по улучшению ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам доставки гуманитарной помощи и защите гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    9 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Башар Асад отклонил предложение США через ОАЭ о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана, пишет The Washington Post.

    Эту информацию подтвердил бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который перешел на сторону повстанцев, пишет WP, передает РБК. Он отметил, что эта сделка могла существенно укрепить власть Асада, но президент не воспользовался ею.

    Отказ от налаживания отношений с Турцией по инициативе президента Тайипа Эрдогана также стал фатальной ошибкой, говорится в материале газеты. Анкара хотела, чтобы Асад предпринял усилия по сдерживанию курдов, вступил в диалог с сирийской оппозицией и согласился на возвращение части сирийских беженцев из Турции.

    Аналитики из WP считают, что разочарование среди сторонников Асада стало причиной его краха. Ожидания восстановления экономики и мирового признания после подавления оппозиции не сбылись, а коррупция и богатый образ жизни приближенных усугубили ситуацию, пишет издание.

    Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    4 комментария

    Коментарии (16)
    9 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада

    Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада

    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-президент Сирии Башар Асад не будет выдан Москвой ни США, ни ЕС, какие бы ордера на него не выписывались, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Лямин. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асад должен быть привлечен к ответственности.

    «Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС. Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

    «Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

    «Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

    «Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – резюмировал Лямин.

    Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» экс-президент. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    США намерены способствовать международным усилиям по «привлечению к ответственности» Асада и тех, кто его поддерживал, подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен. Штаты обвинили свергнутые сирийские власти в «зверствах и злоупотреблениях против сирийского народа». В частности, речь идет о якобы применении химического оружия, а также о «несправедливых задержаниях» граждан.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Вскоре стало известно, что Башар Асад и его семья уже находятся в Москве. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    9 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг

    Флаг сирийской оппозиции подняли над посольством в Москве после смены власти

    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мансуровском переулке в Москве над сирийским посольством подняли флаг оппозиции после прихода к власти в Сирии вооруженных оппозиционных сил.

    Над сирийским посольством в Москве подняли флаг оппозиции, сообщает ТАСС. Это событие произошло в Мансуровском переулке, где находится здание диппредставительства. Поднятие флага связано с изменениями во внутренней политической ситуации в Сирии.

    Ранее с посольства был снят официальный флаг Сирийской Арабской Республики. Это произошло после того, как к власти в Сирии пришла оппозиция. Смена символов указывает на значительные изменения в политическом курсе страны и ее официальных представительствах за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у сирийского посольства в Москве обстановка осталась спокойной, а ранее с него сняли флаг и табличку у входа.

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    9 декабря 2024, 11:19 • Новости дня
    Politico назвала победителей и проигравших после падения Асада
    Politico назвала победителей и проигравших после падения Асада
    @ REUTERS/Orhan Qereman

    Tекст: Мария Иванова

    Быстрый успех повстанцев в Дамаске вынудил Башара Асада покинуть страну, что стало поворотным моментом и открыло возможности для таких игроков, как Турция, которая может укрепить свои позиции, ограничивая курдских сепаратистов, пишет Politico.

    После стремительного наступления повстанцев, которые захватили Дамаск и вынудили сирийского лидера Башара Асада покинуть страну, мировое сообщество анализирует последствия этого события для региона, пишет Politico.

    Сирийский народ, переживший 13 лет гражданской войны и десятилетия правления семьи Асадов, может быть одним из победителей, если в стране удастся избежать нового витка насилия. Однако остаются опасения, что возникнет вакуум власти, и различные политические и религиозные группы столкнутся друг с другом, отмечает газета.

    Главная повстанческая фракция Хайят Тахрир аш-Шам (HTS), имеющая в прошлом связи с Аль-Каидой, пытается изменить свой имидж и заявляет о своем стремлении к мирному развитию Сирии.

    Турция также может извлечь выгоду из падения Асада, так как это поможет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану усилить позиции в регионе, особенно в вопросе контроля над курдскими сепаратистами на северо-востоке Сирии. Экономист Тимоти Эш назвал это «гениальным ходом» со стороны Эрдогана.

    Израиль рассматривает падение Асада как снижение влияния Ирана и ее «оси сопротивления» на Ближнем Востоке. Без Асада Иран теряет важные логистические маршруты для поддержки «Хезболлы», что делает Ливан, возможно, более стабильной страной. Израильские войска уже заняли позиции сирийской армии в буферной зоне на Голанских высотах, чтобы предотвратить возможные угрозы, отмечает Politico.

    Однако некоторые силы оказываются в проигрыше. Курды в Сирии, которые пользовались определенной автономией при Асаде, рискуют утратить свое положение, особенно если в Дамаск придут исламские правительства, зависящие от Турции. Алавиты, поддерживавшие режим Асада, также опасаются возмездия за свою прошлую поддержку.

    Падение Асада ослабляет позиции России, Ирана и «Хезболлы» в регионе, поланакет изданрие. Москва и Тегеран, которые когда-то спасли режим, теперь осознали, что не могут оказать ту же поддержку, что и раньше, в основном из-за текущих международных приоритетов. В частности, войска России заняты на Украине, что делает невозможным полноценную поддержку Асада в Сирии, пишет Politico.

    Падение Башара Асада стало началом новой борьбы за власть в Сирии, где группировки стремятся заполнить вакуум, оставленный после его правления, отмечает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

    Сирийская оппозиция в понедельник объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, однако работа российских военных баз не нарушена.

    Вооруженная сирийская оппозиция, которая захватила Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии.

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    9 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией

    Представитель сирийской оппозиции подчеркнул необходимость налаживания связей с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Член сирийского национального совета Анас аль-Абда отметил важность сотрудничества Сирии с Россией.

    Представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда, являющийся членом сирийского национального совета, базирующегося в Стамбуле, отметил в интервью RT, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией.

    Аль-Абда подчеркнул, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    Он отметил, что сейчас более половины населения страны либо вынужденно переселены, либо являются беженцами, и подчеркнул необходимость международной помощи в решении данной проблемы.

    Ранее российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Между тем Европейская комиссия подтвердила, что не поддерживает контакты с вооруженной оппозицией в Сирии.

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    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    @ РИА Новости

    Сирийский президент Башар Асад покинул страну после передачи его окружением власти повстанцам, иранские силы отказали Асаду в просьбах вмешаться в стремительно ухудшающуюся ситуацию, пишет The Wall Street Journal.

    После падения Алеппо Башар Асад пытался заручиться поддержкой России и Ирана для укрепления своих военных сил. Россия провела авианалеты, но их интенсивность быстро снизилась. Иран заявил, что его помощь будет ограниченной. Иранские власти обвинили Асада в неподготовленности к нападению повстанцев и отказались отправить подкрепление из-за угрозы израильских ударов, пишет The Wall Street Journal.

    Сирийские источники WSJ сообщили, что Иран приказал своим силам, включая Корпус стражей исламской революции и связанные с ним ополчения, не вмешиваться в конфликт. Иран организовал безопасный выход своих сотрудников и заключил сделку о мирной передаче территорий мятежникам.

    Национальные силы безопасности Сирии в субботу распорядились о мирной передаче власти повстанцам, не сообщив об этом Асаду, и вскоре он был отправлен в Россию, заявляет WSJ. В воскресенье Джавлани прибыл в Дамаск и встретился с жителями у мечети VIII века, приветствуя захват власти как историческое событие. «Мы полны решимости продолжить путь, который начал сирийский народ в 2011 году», – заявил он толпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «эра Асадов» подошла к концу, и вооруженная оппозиция Сирии установила контроль над Дамаском, прервав многолетний период правления. Израильские силы намерены создать дополнительную зону безопасности на сирийской стороне горы Хермон для нейтрализации угроз. Сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая Тартус и Джеблу, при этом работа российских военных баз не нарушена. Российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

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    9 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    Курды сообщили об ожесточенных боях с вооруженной сирийской оппозицией

    Курды сообщили об ожесточенных боях с поддерживаемой Турцией вооруженной сирийской оппозицией в Манбидже и Эль-Бабе

    Курды сообщили об ожесточенных боях с вооруженной сирийской оппозицией
    @ Huseyin Nasir/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Курдские «Силы народной самообороны» ведут ожесточенные бои с поддерживаемой Турцией вооруженной сирийской оппозицией, которая наступает на Манбидж и Эль-Баб, сообщило курдское агентство Firat.

    Боевые действия развернулись в районе ключевых городов к северо-востоку от Алеппо. Поддерживаемые Турцией формирования применяют бронетехнику. Кроме того, в боях задействованы беспилотники турецких ВВС, передает ТАСС со ссылкой на Firat.

    В Манбидже вооруженная сирийская оппозиция заняла предместья Айн-Дадат, Араб-Хасан и Эль-Арима, где идут уличные бои. В Эль-Бабе столкновения продолжаются на подступах к городу.

    Курдские ополченцы контролируют 25% территории Сирии, включая большую часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восточную часть Дейр-эз-Зора. В этих районах сосредоточены основные нефтяные и газовые месторождения страны. США и западная коалиция оказывают поддержку курдам

    «Сирийская национальная армия», которой оказывает поддержку Анкара, ранее анонсировала крупную операцию против курдских сил, которые отказались выводить отряды из Манбиджа и Эль-Баба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что курдские силы взяли под контроль сирийский город Дейр-эз-Зор. «Сирийская национальная армия» входит в коалицию вооруженных группировок, захвативших власть в Сирии.

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    9 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Чемпионка России по гольфу Малахова перешла в сборную Подмосковья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова перешла из столичной команды в сборную Московской области.

    Федерация гольфа Московской области объявила о расширении состава своей сборной, передает «Спорт-Экспресс». Екатерина Малахова, трехкратная чемпионка России, перешла из московской команды в сборную региона.

    В числе новых спортсменов также оказалась Елизавета Кошкина, которая, перейдя в команду в этом сезоне, уже успела выиграть Спартакиаду учащихся и занять второе место на первенствах России и Московской области.

    К сборной позднее присоединился Елисей Антропенко, который также внес значительный вклад в успехи команды, став победителем первенства Московской области и завоевав бронзу на первенстве России.

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    9 декабря 2024, 11:28 • Новости дня
    Турецкие силы помогли сирийской оппозиции взять Манбидж

    Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» взяла контроль над Манбиджем

    Турецкие силы помогли сирийской оппозиции взять Манбидж
    @ Rami Alsayed/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Сирийская народная армия», поддерживаемая Турцией, взяла под контроль город Манбидж в результате операции, направленной против курдских сил.

    Поддерживаемая Турцией «Сирийская народная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии, передает ТАСС.

    Операция проводилась с целью лишения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана контроля над этим населенным пунктом. Источники в турецких силах безопасности подтвердили успешное завершение операции.

    Операция началась 8 декабря и была направлена на захват стратегически важного города, который ранее находился под контролем курдских сил.

    Манбидж имеет важное значение в регионе, так как находится на пересечении стратегических путей. Этот шаг подтверждает усилия Турции по укреплению своих позиций в северной части Сирии и борьбе с курдскими формированиями, которые Анкара считает угрозой своей национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в Вене заявил о прибытии президента Сирии Башара Асада с семьей в Москву, в то время как США выступили за международные усилия по привлечению Асада «к ответственности», а в Сети вспомнили предсказание Владимира Жириновского о свержении Асада президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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    9 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о переходе Голанских высот под контроль Израиля навсегда
    Нетаньяху заявил о переходе Голанских высот под контроль Израиля навсегда
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами, заявив, что они навсегда останутся частью Израиля.

    Нетаньяху на пресс-конференции заявил о намерении навсегда сохранить Голанские высоты под контролем еврейского государства, передает ТАСС. Он отметил важность присутствия Израиля на этой территории для обеспечения безопасности.

    «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Напомним, израильские силы начали создание дополнительной зоны безопасности на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

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    9 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оппозиция поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии

    Вооруженная оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу создать переходное правительство Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженная оппозиция, захватившая Дамаск, поручила Мухаммеду аль-Баширу формировать новый кабинет министров, чтобы управлять Сирией в переходный период после ухода Башара Асада.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручила сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство Сирии. Это решение было принято в контексте недавних событий, когда оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в столицу.

    Ранее Le Figaro информировала, что на роль главы переходного правительства рассматривался бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Однако решение было изменено в пользу аль-Башира, что может свидетельствовать о новых политических приоритетах вооруженной оппозиции.

    Наступление оппозиции началось 27 ноября и к 7 декабря завершилось успешным захватом городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря сирийские правительственные силы покинули Дамаск, а Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти, что было подтверждено в заявлении МИД РФ.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Город Дамаск в Сирии вернулся к обычной жизни после прекращения стрельбы, магазины и базары снова открыты, а улицы освободились от вооруженных людей. Новые власти Сирии, пришедшие к власти в Дамаске, не планируют вводить запреты на ношение определенной одежды для женщин, стремясь уважать личные права каждого гражданина.

    Коментарии (4)
    9 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    Захватившая Дамаск вооруженная оппозиция обещала США не вступать в союз с ИГ

    New York Times сообщила об обещании захватившей Дамаск вооруженной оппозиции Вашингтону не вступать в союз с ИГ

    Захватившая Дамаск вооруженная оппозиция обещала США не вступать в союз с ИГ
    @ Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженная сирийская оппозиция, которая захватила Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии, пишет New York Times со ссылкой на американских и турецких чиновников.

    Как пишет New York Times, США на прошлой неделе отправили просьбы через Турцию к сирийской оппозиции, чтобы не допустить присоединения ИГ* к наступательным операциям, передает РИА «Новости».

    «Группировки дали ответ через турок с заверениями, что они не намерены позволять «Исламскому государству» стать частью их движения», – говорится в материале издания. Сообщения передавались через дипломатические, разведывательные и военные каналы.

    США продолжают оказывать разведывательную поддержку курдским формированиям в их стремлении установить контроль над территориями на востоке Сирии.

    Также обсуждается возможность более тесного взаимодействия США с сирийской вооруженной оппозицией. Отмечается, что администрация Джо Байдена может общаться с представителями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», но американские власти не могут оказывать ей материальную поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Сирии Мухаммад Гази аль-Джаляли уже договорился с лидером ХТШ* Абу Мухаммадом аль-Джулани о том, что министры продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода, при этом будет обеспечена их безопасность. Политолог Глеб Кузнецов указал, что изначально аль-Джулани был послан в Сирию ИГ*, но после разгрома группировки преследовал членов ИГ* на контролируемой ХТШ* территории.

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    9 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    Актера Щербакова прооперировали
    Актера Щербакова прооперировали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий сообщил, что его отец успешно перенес операцию по восстановлению скулы.

    Щербаков-младший заявил, что его отцу провели хирургическое вмешательство по восстановлению скулы и что операция прошла успешно, передает ТАСС.

    «Да, правда», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бориса Щербакова прооперировали.

    Борис Щербаков известен как актер театра и кино, а также телеведущий. Он снялся в ряде популярных фильмов, включая «Шаг навстречу», «Долгие версты войны», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву» и «Легенда № 17».

    В пятницу стало известно, что народного артиста России Бориса Щербакова перевели из московского НИИ имени Склифосовского в другую больницу после того, как он был госпитализирован из-за неудачного падения, в результате которого получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

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