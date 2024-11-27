Премьер Молдавии предупредил о кризисе в Приднестровье из-за газа

Tекст: Александра Юдина

Речан озвучил серьезные опасения в связи с возможным прекращением транзита российского газа через Украину, что, по его мнению, может привести к тяжелым последствиям для Приднестровья, передает ТАСС.

«Они рискуют остаться без отопления и электричества. И это может перерасти в гуманитарную катастрофу», – заявил премьер-министр Молдавии.

Речан подчеркнул, что подобная ситуация может создать серьезные трудности для жителей региона, оставляя их без доступа к основным энергоносителям.

Потенциальная гуманитарная катастрофа, по его словам, потребует оперативных мер для предотвращения кризисов в области обеспечения отопления и электричества.

Молдавский премьер указал на необходимость поиска альтернативных решений для обеспечения энергобезопасности Приднестровья и выразил надежду на конструктивный диалог с международными партнерами для предотвращения угрозы.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка, что может повлиять на поставки российского СПГ.