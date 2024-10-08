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Министр и экс-глава Минобороны Польши обвинили друг друга в срыве поставок снарядов
Министры обороны Польши обвинили друг друга в недопоставке снарядов армии
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и экс-министр Мариуш Блащак обменялись обвинениями касательно недопоставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм для польской армии.
Как сообщает DoRzeczy.pl, Блащак заявил, что соглашение на поставку боеприпасов было подписано с PGZ в июне 2023 года, подчеркнув, что новые договоры должны были быть подписаны давно, ведь нынешнее правительство управляет страной уже десять месяцев, передает ТАСС.
В ответ Косиняк-Камыш обвинил своего предшественника в дезинформации и напомнил, что партия Блащака управляла Польшей восемь лет и не построила ни одного завода по производству снарядов. Министр предложил Блащаку воздержаться от комментариев по этому вопросу, учитывая его прошлую ответственность за ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщалось, что большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине находится в Германии и Польше. Милитаризация Польши превратилась в череду скандалов.