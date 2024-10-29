Украинской делегации не позволили скрыть логотип RT на пресс-конференции в ЮАР

Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США

Tекст: Ольга Иванова

Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.