Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Украинской делегации не позволили скрыть логотип RT на пресс-конференции в ЮАР
В ЮАР украинской делегации не удалось убрать микрофон RT на пресс-конференции глав МИД, после чего глава МИД Украины прикрыл логотип книгой.
В ходе пресс-конференции глав МИД Украины и ЮАР произошел инцидент – украинская делегация попросила убрать микрофон с логотипом RT, передает РИА «Новости».
Представитель телеканала RT уточнил, что глава украинской делегации Андрей Сибига обратился с просьбой убрать микрофон RT, но представители ЮАР напомнили украинцам, что они находятся на чужой территории, и отказали в выполнении просьбы.
После этого министр Украины попытался прикрыть микрофон книгой «CrimealsOurs. History of the Russian Myth» («КрымНаш. История русского мифа»).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем ЮАР помогает России. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принимал участие в саммите БРИКС в Казани, он призвал страны блока активнее использовать свой голос для продвижения изменений в мире.