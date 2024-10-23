Рамафоса призвал БРИКС укрепить роль в обеспечении мировой безопасности

Президент ЮАР Рамафоса заявил о необходимости БРИКС действовать для перемен в безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рамафоса заявил на заседании саммита БРИКС в Казани, что Совет Безопасности ООН не способен обеспечить мировую безопасность, сообщает ТАСС. Он отметил, что ситуация с многочисленными конфликтами по всему миру демонстрирует неспособность СБ ООН выполнять свой мандат по поддержанию международного мира.

По словам Рамафосы, страны БРИКС играют важную роль в формировании нового многополярного миропорядка. В этой связи он подчеркнул необходимость использования голоса БРИКС для продвижения изменений и обеспечения безопасности. Президент ЮАР выразил уверенность в том, что БРИКС может внести значительный вклад в улучшение международной политической обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани, а также на полях саммита провел переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.