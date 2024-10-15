Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу

Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец освободился из колонии строгого режима

Tекст: Дмитрий Зубарев

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, прозванный Итальянцем, вышел на свободу, сообщает РБК со ссылкой на РЕН ТВ. На кадрах видно, как он покидает здание колонии с тростью в руках и садится в автомобиль марки Mercedes. На вопросы журналистов Кочуйков не отвечал.

Итальянец был приговорен к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы после перестрелки на Рочдельской улице в 2015 году. Тогда конфликт возник из-за вымогательства денег под руководством Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Генпрокуратура считает Калашова лидером российского криминального мира.

Согласно обвинительному заключению, Кочуйков и его сообщники запугивали владелицу ресторана Elements Жанну Ким, требуя от нее 8 млн рублей. Конфликт привел к перестрелке, в которой были убиты двое подельников Кочуйкова, а его самого осудили вместе с Калашовым.

После инцидента ветеран КГБ СССР Эдуард Буданцев, защитивший Ким, был обвинен в убийстве, но позже обвинение переквалифицировали на превышение самообороны. Кочуйков, Калашов и их сообщники были осуждены на сроки до девяти лет и десяти месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, ранее осужденный за стрельбу на Рочдельской улице в Москве, обратился с просьбой вернуть изъятые деньги и три автомобиля. В СМИ публиковали видео начала перестрелки на Рочдельской улице в 2015 году, которая привела к уголовным делам против Шакро Молодого и генералов Следственного комитета. Позднее фигурантам дела о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице в столице предъявили окончательное обвинение.