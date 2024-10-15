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Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу
Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец освободился из колонии строгого режима
Андрей Кочуйков, известный как Итальянец и считавшийся правой рукой криминального авторитета Шакро Молодого, освободился из колонии строгого режима, где провел восемь лет и десять месяцев за перестрелку на Рочдельской улице.
Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, прозванный Итальянцем, вышел на свободу, сообщает РБК со ссылкой на РЕН ТВ. На кадрах видно, как он покидает здание колонии с тростью в руках и садится в автомобиль марки Mercedes. На вопросы журналистов Кочуйков не отвечал.
Итальянец был приговорен к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы после перестрелки на Рочдельской улице в 2015 году. Тогда конфликт возник из-за вымогательства денег под руководством Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Генпрокуратура считает Калашова лидером российского криминального мира.
Согласно обвинительному заключению, Кочуйков и его сообщники запугивали владелицу ресторана Elements Жанну Ким, требуя от нее 8 млн рублей. Конфликт привел к перестрелке, в которой были убиты двое подельников Кочуйкова, а его самого осудили вместе с Калашовым.
После инцидента ветеран КГБ СССР Эдуард Буданцев, защитивший Ким, был обвинен в убийстве, но позже обвинение переквалифицировали на превышение самообороны. Кочуйков, Калашов и их сообщники были осуждены на сроки до девяти лет и десяти месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, ранее осужденный за стрельбу на Рочдельской улице в Москве, обратился с просьбой вернуть изъятые деньги и три автомобиля. В СМИ публиковали видео начала перестрелки на Рочдельской улице в 2015 году, которая привела к уголовным делам против Шакро Молодого и генералов Следственного комитета. Позднее фигурантам дела о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице в столице предъявили окончательное обвинение.