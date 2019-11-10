В СМИ опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице в 2015 году, которая привела к уголовным делами против Шакро Молодого и генералов Следственного комитета. Ранее эта запись камеры видеонаблюдения публично не демонстрировалась.

Видеозапись публикует РБК со ссылкой на источник в СК.

Утверждается, что видео с места преступления изъяли сотрудники ФСБ для проведения экспертизы.

На видео адвокат коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет, после чего начинается перестрелка. Очевидцы перестрелки в суде заявляли, что с этого началась перестрелка, в которой погибли два человека и еще трое были ранены, в том числе один тяжело.

Перестрелка произошла в декабре 2015 года из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. У Ким требовали деньги подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков (Итальянец), Эдуард Романов и еще несколько человек. От Ким на переговорах был отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Именно он застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.

В мае 2017 года фигурантам о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице предъявили окончательное обвинение.

По делу в 2016 году был задержан в том числе Захарий Калашов (Шакро Молодой).