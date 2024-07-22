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    Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану
    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57
    Харрис решила добиться выдвижения кандидатом в президенты США
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    Финская армия начала учения у самого близкого к Петербургу КПП
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зеленая энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    38 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    9 комментариев
    22 июля 2024, 08:29 • Новости дня

    Осужденный по делу о стрельбе в Москве участник СВО попросил снять судимость

    Командир штурмового отряда, осужденный за стрельбу на Рочдельской улице, попросил снять судимость

    Tекст: Вера Басилая

    Командир штурмового отряда, ранее осужденный за стрельбу на Рочдельской улице в Москве, Батыр Бекмурадов, обратился с просьбой вернуть изъятые деньги и три автомобиля, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

    «Мы были вынуждены обратиться в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников спецоперации и их семей», – приводит «Коммерсант» слова адвоката.

    По его словам, Бекмурадов хочет направить изъятые еще в ходе обыска в августе 2016 года деньги, а также два внедорожника и представительское BMW на нужды СВО.

    Бекмурадов заключил контракт с Минобороны, ушел на спецоперацию и был награжден медалью «За отвагу». В обращении Бекмурадова говорится, что изъятые автомобили были помещены на спецстоянку ГУМВД по Москве и числятся на «ответственном хранении».

    По словам адвоката, обращение было перенаправлено из прокуратуры в ГСУ ГУВД по Москве, но юрист и его подзащитный намерены обжаловать этот ответ, чтобы надзорный орган организовал проверку и принял меры для устранения нарушений.

    Перестрелка на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. У Ким требовали деньги подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков (Итальянец), Эдуард Романов и еще несколько человек. От Ким на переговорах был отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Именно он застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.

    В мае 2017 года фигурантам о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице предъявили окончательное обвинение.

    По делу в 2016 году был задержан в том числе Захарий Калашов (Шакро Молодой), его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, Итальянец получил 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти участникам – от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Охранник и доверенное лицо Шакро – Батыр Бекмурадов получил второй по суровости приговор.

    21 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану

    Яков Кедми: Удар Израиля по порту Ходейда лишил хуситов топлива

    Кедми: Удар Израиля по Йемену стал посланием Ирану
    @ Xin Hua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Израиля по йеменскому порту Ходейда лишили хуситов большой части средств и топлива. Атака также стала месседжем Ирану, что Израиль может ударить и по Тегерану, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее ВВС Израиля разрушили инфраструктуру йеменского порта и нефтеперегонный завод.

    «Хуситы выпустили за девять последних месяцев порядка 200 ракет в сторону Израиля. И это не считая их атак на корабли в Красном море. Кроме того, недавно они убили израильского гражданина. Так что атака – это наш ответ им. Удары пришлись по основному порту, через который идет все снабжение хуситов, включая поставки из Ирана», – сказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Также был атакован находящийся на берегу нефтеперегонный завод, который является основным источником топлива и средств для режима хуситов. Кроме того, были разрушены нефтехранилища. Это первый жесткий намек Израиля хуситам: «будете продолжать нападать на нас – удары будут еще мощнее». Хуситы не смогут ничего этому противопоставить», – спрогнозировал собеседник.

    «Если говорить о технической стороне атаки, то израильские воздушные суда летели над Красным морем. Там были истребители F-15 далеко не старых модификаций, самолеты-заправщики, поскольку надо было преодолеть две тысячи километров, и даже вертолеты – спасательное подразделение, если пилотам самолетов придется катапультироваться», – объяснил он.

    «Кстати, об атаке мы предупредили США, Британию, Саудовскую Аравию и Египет, вдоль берегов которых шла группа. В итоге со стороны саудитов и Египта были бурные аплодисменты, а Иран выступил с осуждением. Но это месседж и Ирану: от Израиля до Тегерана 1,7 тыс. км – меньше, чем до Йемена. И для Израиля не проблема преодолеть ПВО и ПРО Ирана», – заметил спикер.

    Израильские истребители в субботу нанесли удар по военным объектам хуситов вблизи йеменского порта Ходейда, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и 87 получили ранения. Это произошло на следующий день после того, как беспилотник, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой, нанес удар по Тель-Авиву, сообщает Reuters.

    Большинство раненых в Йемене получили серьезные ожоги от пожаров на нефтяных объектах и электростанции, приводит сообщение йеменского министерства здравоохранения телеканал Al-Masirah TV, главный новостной ресурс хуситов.

    Днем в воскресенье израильские СМИ сообщили, что ВВС Израиля находятся в повышенной боевой готовности в Хайфе и Эйлате. За час до этого приходили сообщения о мощном одиночном взрыве в Хайфе.

    Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что атаки были проведены «в целях самообороны». По его словам, порт использовался хуситами для получения оружия из Ирана. Цели Израиля включали также «объекты двойного назначения, такие как энергетическая инфраструктура». «Пожар, бушующий в Ходейде, виден на всем Ближнем Востоке», – заявил Йоав Галант, министр обороны Израиля.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что хуситы «не колеблясь нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага». Правительство Йемена осудило «атаку сионистского режима» и допустило «усугубление гуманитарного кризиса». Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что в произошедшем виновны Израиль и США. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны не убивать мирных жителей и не разрушать инфраструктуру.

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    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 10:43 • Новости дня
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР

    Удар «Искандерами» по воинским эшелонам ВСУ в ДНР уничтожил до 240 украинских военных

    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по двум воинским эшелонам с личным составом и техникой ВСУ в районе города Барвенково в ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате удара уничтожено до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее в результате удара «Искандеров» по ж/д эшелону 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и до 20 единиц техники.

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    21 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57
    Ростех показал уникальные кадры производства Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Ростеха показала процесс сборки Су-35С и Су-57 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Гагарина, входящего в ОАК.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в этом году отмечает 90-летний юбилей. Там добавили, что завод прошел путь от небольшой строительной площадки в тайге до крупнейшего предприятия военной авиационной техники в России, при этом за годы работы 13 тыс. самолетов вышли с линий сборки завода.

    «Комсомольские самолеты крайне востребованы сегодня в боевых условиях, они вносят важный вклад в обороноспособность страны», – подчеркнули в ОАК.

    Ранее Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию истребителей Су-35С.

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    21 июля 2024, 16:17 • Новости дня
    Продюсер Фадеев заявил, что лишил Ионову членства в группе Глюк'oZa
    Продюсер Фадеев заявил, что лишил Ионову членства в группе Глюк'oZa

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Наталья Ионова более не является частью музыкального коллектива Глюк'oZa, заявил его создатель и музыкальный продюсер Максим Фадеев, комментируя странное поведение артистки на концерте в Красноярске.

    Ионова более не является частью группы Глюк'oZa, она была «всего лишь приглашенной актрисой», а теперь «ее время вышло», заявил Фадеев, передает РИА «Новости».

    Продюсер признался, что у него «больше терпеть нет сил», потому он планирует составить иск, лишающий Ионову пользоваться псевдонимом и петь его музыку.

    Само выступление певицы в Красноярске он назвал «бешенством» и «беспределом». Фадеев добавил, что Ионову попросили уйти из группы из-за ее политических заявлений и взглядов.

    Напомним, в Сети распространились видео с Ионовой на концерте с Дня металлурга в Красноярске. Она появилась на публике в состоянии опьянения и вела себя неадекватно.

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    21 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет «российской дезинформации»

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    @ Freepik

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выступила с призывом к Европейскому союзу запустить совместную с США кампанию, которая должна указать молодому американскому поколению в «разоблачении российской дезинформации», говорится в документе, подготовленном ко встрече глав МИД ЕС.

    Перед выборами американского президента необходимо «расширить масштабы разоблачения российской дезинформации», сообщается в документе, передает Deutsche Welle (иноагент) со ссылкой на Reuters.

    Нужно запустить кампании, проясняющие нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества.

    Польша призывает напомнить американским гражданам, «особенно молодому поколению», о результатах, которые экономике США принесло партнерство.

    В июне госдепартамент США заявлял о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая должна поддержать киевский режим «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    @ Jeff Overs/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

    Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

    «И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

    По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

    Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.

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    21 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    На западе Украины майор ВСУ застрелил пограничника

    Tекст: Ольга Иванова

    Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины, сообщила представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко.

    Военнослужащий погранслужбы умер от полученных ранений. По данным Шевченко, конфликт произошел на почве ревности в одной из гостиниц города. Майор задержан, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    21 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Во Франции выступили за выход из НАТО

    Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Меланшон призвал выйти из НАТО

    Во Франции выступили за выход из НАТО
    @ Xose Bouzas/XinHua/GLobal Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил в интервью испанской газете Pais, что если бы он стал президентом, он бы «планомерно» вывел Францию из НАТО.

    Меланшон заявил, что продолжает придерживаться выхода Франции из НАТО на фоне того, что альянс «придерживается логики войны», передает РИА «Новости».

    По его словам, если бы он был президентом Франции, то он бы планомерно вышел из единого военного командования и из НАТО, особенно во время войны, «чтобы не видеть себя втянутым в эту историю».

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    21 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    Выехавший на пляж в Мариуполе на машине чеченец извинился

    Tекст: Ольга Иванова

    Ильяс Вахидов, выехавший на пляж в Мариуполе на машине, принес извинения за причиненные отдыхающим неудобства, об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова.

    В своем Telegram-канале он отметил, что «бытовой конфликт был сразу же улажен. Сама ситуация не несла никакой межнациональной подоплеки».

    Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».

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    21 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Байден отметил, что останется президентом до конца своего срока, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – написал Байден. Он также пообещал, что подробнее расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

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    21 июля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В ЛНР освобождена Розовка, в Харьковской области – Песчаное Нижнее, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка также поразила формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, две боевые бронированные машины, американские гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, американское орудие М119, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Тихого, Циркунов, Казачьей Лопани, Липцов, Волчанска, Жовтневого и Стариц в Харьковской области.

    Она также отразила четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 23-й механизированной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 145 человек, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, хорватскую РСЗО RAK-SA-12.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ у Северска, Григоровки, Часова Яра, Ильинки, Катериновки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 510 человек и БТР. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица М777, гаубица М114 и гаубица FH-70, два орудия Д-20, три орудия М119, британская гаубица L-119. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Торецка, Михайловки, Желанного, Новгородского и Волчьего в ДНР. Она также отразила семь контратак 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 330 человек, боевую бронированную машину, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, гаубицу L-119 и три полевых склада боеприпасов.

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    21 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Украине, вероятно, необходим референдум для достижения мира, но президент Владимир Зеленский вряд ли согласится отдать часть своей власти, любой его шаг может обернуться «политическим самоубийством», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Зеленскому, по всей видимости, придется прибегнуть к референдуму, сказал Кличко Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

    Вряд ли этот политик сможет выйти к такому болезненному решению самостоятельно, добавил мэр украинской столицы.

    Киевский режим мог бы создать «правительство национального единства», к которому прибег Израиль после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. При этом Кличко усомнился, что Зеленский готов поделиться частью своей власти, которую он приобрел после введения военного положения.

    Градоначальник добавил, что парламент Украины «утратил какую-либо значимую роль» из-за концентрации власти в офисе президента страны.

    Любой шаг Зеленского чреват «политическим самоубийством», но для страны продолжение боевых действий на следующие два года обернутся кошмаром, заключил Кличко.

    В апреле мэр Киева жаловался, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала боевых действий.

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    21 июля 2024, 16:42 • Новости дня
    Финляндия начала военные учения у самого близкого к Петербургу КПП
    Финляндия начала военные учения у самого близкого к Петербургу КПП
    @ Heikki Saukkomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финская армия и финские пограничники начали учения у российской границы рядом с КПП «Ваалимаа», по этой причине трассу к нему закроют до августа, сообщил штаб сухопутных войск Финляндии.

    Учения «Юг 2/24» начались 21 июля, в них планируется задействовать порядка 1,7 тыс. человек и около 300 единиц техники, передает ТАСС со ссылкой на сообщение штаба.

    В ходе учений отработают способность подразделений работать вместе с пограничной службой и другими структурами. В учениях также будет участвовать авиация.

    КПП «Ваалимаа» – самый близкий к Петербургу контрольно-пропускной пункт, его открыли в 1958 году.

    Ранее иммиграционная служба Финляндии заявила, что несколько сотен российских граждан ждут очереди на предоставление им убежища в стране.

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