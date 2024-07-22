А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.3 комментария
Осужденный по делу о стрельбе в Москве участник СВО попросил снять судимость
Командир штурмового отряда, осужденный за стрельбу на Рочдельской улице, попросил снять судимость
Командир штурмового отряда, ранее осужденный за стрельбу на Рочдельской улице в Москве, Батыр Бекмурадов, обратился с просьбой вернуть изъятые деньги и три автомобиля, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.
«Мы были вынуждены обратиться в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников спецоперации и их семей», – приводит «Коммерсант» слова адвоката.
По его словам, Бекмурадов хочет направить изъятые еще в ходе обыска в августе 2016 года деньги, а также два внедорожника и представительское BMW на нужды СВО.
Бекмурадов заключил контракт с Минобороны, ушел на спецоперацию и был награжден медалью «За отвагу». В обращении Бекмурадова говорится, что изъятые автомобили были помещены на спецстоянку ГУМВД по Москве и числятся на «ответственном хранении».
По словам адвоката, обращение было перенаправлено из прокуратуры в ГСУ ГУВД по Москве, но юрист и его подзащитный намерены обжаловать этот ответ, чтобы надзорный орган организовал проверку и принял меры для устранения нарушений.
Перестрелка на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. У Ким требовали деньги подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков (Итальянец), Эдуард Романов и еще несколько человек. От Ким на переговорах был отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Именно он застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.
В мае 2017 года фигурантам о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице предъявили окончательное обвинение.
По делу в 2016 году был задержан в том числе Захарий Калашов (Шакро Молодой), его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, Итальянец получил 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти участникам – от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Охранник и доверенное лицо Шакро – Батыр Бекмурадов получил второй по суровости приговор.