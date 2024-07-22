Осужденный по делу о стрельбе в Москве участник СВО попросил снять судимость

Командир штурмового отряда, осужденный за стрельбу на Рочдельской улице, попросил снять судимость

Tекст: Вера Басилая

«Мы были вынуждены обратиться в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников спецоперации и их семей», – приводит «Коммерсант» слова адвоката.

По его словам, Бекмурадов хочет направить изъятые еще в ходе обыска в августе 2016 года деньги, а также два внедорожника и представительское BMW на нужды СВО.

Бекмурадов заключил контракт с Минобороны, ушел на спецоперацию и был награжден медалью «За отвагу». В обращении Бекмурадова говорится, что изъятые автомобили были помещены на спецстоянку ГУМВД по Москве и числятся на «ответственном хранении».

По словам адвоката, обращение было перенаправлено из прокуратуры в ГСУ ГУВД по Москве, но юрист и его подзащитный намерены обжаловать этот ответ, чтобы надзорный орган организовал проверку и принял меры для устранения нарушений.

Перестрелка на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. У Ким требовали деньги подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков (Итальянец), Эдуард Романов и еще несколько человек. От Ким на переговорах был отставной полковник КГБ адвокат Эдуард Буданцев. Именно он застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.

В мае 2017 года фигурантам о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице предъявили окончательное обвинение.

По делу в 2016 году был задержан в том числе Захарий Калашов (Шакро Молодой), его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, Итальянец получил 8 лет 10 месяцев. Остальным десяти участникам – от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Охранник и доверенное лицо Шакро – Батыр Бекмурадов получил второй по суровости приговор.